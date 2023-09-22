Канада присоединится к обучению украинцев на F-16, - Трюдо

"Мы направим инструкторов для обучения украинских летчиков и обслуживающего персонала на F-16, чтобы максимизировать их использование передаваемых истребителей", - заявил Трюдо.

Помощь от Канады

Мы сообщали, что федеральное правительство Канады выделило почти полмиллиарда долларов помощи Украине

В рамках этих денег Канада поставит больше танков Leopard 2. Это связано с июньским обязательством оказать помощь в техническом обслуживании и ремонте в Польше военных танков, переданных союзниками.

Зеленский в Канаде

Сегодня утром премьер-министр Канады Джастин Трюдо подтвердил встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Согласно данным канадского правительства, стороны обсудят военную, экономическую и гуманитарную поддержку Украины.

Во время визита президента в Канаду ожидаются его переговоры с премьер-министром Джастином Трюдо по реализации формулы мира и не только.

F-16 для Украины

Ряд стран Европы, в рамках авиационной коалиции, согласился провести обучение украинских пилотов на истребителях F-16. Со своей стороны США также подтвердили начало обучения в октябре на базе Национальной гвардии в штате Аризона.

После визита президента Украины Владимира Зеленского в Европу стало известно о договоренностях по передаче F-16. Речь идет о помощи со стороны Нидерландов, Дании и Норвегии, готовых передать по меньшей мере 61 истребитель.

Ранее в Министерстве обороны заявляли, что Украина может получить первые самолеты F-16 не раньше, чем через 6-7 месяцев.

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат недавно сказал, что украинские пилоты начнут подготовку на территории Соединенных Штатов Америки в сентябре. Сначала их будут обучать английскому языку в Техасе.

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