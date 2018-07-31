Канада буде збирати біометричні дані у прохачів віз з України

Біометричні дані будуть збиратися раз на 10 років

В Канаді з 31 липня почали збирати біометричні дані у всіх прохачів віз з українським громадянством. Про це йдеться в повідомленні на сайті Міністерства імміграції Канади.

"Починаючи з 31 липня 2018 року, вам, можливо, доведеться надати відбитки пальців та фото (біометричні дані), коли ви подаєте заявку на візу для відвідування, якщо ви їдете з Європи, Близького Сходу чи Африки", - йдеться в повідомленні.

На сайті Міністерства імміграції Канади наводиться перелік країн, громадянам яких з сьогоднішнього дня необхідно буде здавати біометрики.

Зазначено, що біометричні дані будуть вимагати у заявників на туристичні візи, дозволи на роботу, навчання і постійне проживання або для отримання статусу біженця в Канаді. Відзначимо, що вартість візи 99 доларів.

При цьому біометричні дані будуть збиратися раз на 10 років, незалежно від тривалості виданої візи.

На сайті вказано, що збір біометричних даних дозволяє уряду Канади ефективно управляти ідентифікацією, полегшити обробку заяв і спростити в'їзд для добропорядних мандрівників.

З 31 грудня 2018 року біометричні дані також будуть здавати громадяни країн Азії, Океанії, Північної та Південної Америки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що посли Європейського союзу дали зелене світло переговорам про внесення змін до візовий кодекс, за яким вартість віз зросте до 80 євро.