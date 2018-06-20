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ЕС увеличит стоимость шенгенских виз

НовостиПолитика    20.06.2018 - 10:13
Иллюстративное фото (encouncil.org)l
Иллюстративное фото (encouncil.org)l

Стоимость виз будет увеличена с 60 до 80 евро

Послы Европейского союза (ЕС) дали зеленый свет переговорам о внесении изменений в визовый кодекс, по которым стоимость виз возрастет до 80 евро. Об этом заявил Валентин Радев, глава МВД Болгарии, которая председательствует в Совете Евросоюза, говорится в сообщении пресс-службы Совета ЕС.

"Эффективное управление миграцией включает в себя обеспечение возможности вернуть тех, кто не имеет права оставаться в ЕС. Новые правила визового кодекса дадут нам еще один инструмент для реагирования на те третьи страны, которые не хотят возвращать своих собственных граждан", - заявил Радев.

Так, сообщается, что стоимость въездных документов будет увеличена с 60 до 80 евро.

Кроме того, поясняется, что заявки на получение виз можно будет подавать в период до шести месяцев и не позднее, чем за 15 дней до поездки. Реформа предусматривает установление между странами ЕС "согласованного подхода к выдаче многократных въездных виз для постоянных путешественников с положительной историей".

Период, на который европейские власти может выдать им шенген, может постепенно увеличиваться от одного до пяти лет.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейская комиссия предложила значительно усилить механизмы контроля и проверки данных в рамках шенгенской визовой системы (VIS).

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Теги публикации: визы, шенгенская зона, Евросоюз, цена  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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