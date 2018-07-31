Канада будет собирать биометрические данные у просителей виз с Украины

Биометрические данные будут собираться раз в 10 лет

В Канаде с 31 июля начали собирать биометрические данные у всех просителей виз с украинским гражданством. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства иммиграции Канады.

"Начиная с 31 июля 2018 года, вам, возможно, придется предоставить отпечатки пальцев и фото (биометрические данные), когда вы подаете заявку на визу для посещения, если вы едете из Европы, Ближнего Востока или Африки", - говорится в сообщении.

На сайте Министерства иммиграции Канады приводится перечень стран, гражданам которых с сегодняшнего дня необходимо будет сдавать биометрику.

Указано, что биометрические данные будут требовать у заявителей на туристические визы, разрешения на работу, учебу и постоянное проживание или для получения статуса беженца в Канаде. Отметим, что стоимость визы 99 долларов.

При этом биометрические данные будут собираться раз в 10 лет, независимо от продолжительности выданной визы.

На сайте указано, что сбор биометрических данных позволяет правительству Канады эффективно управлять идентификацией, облегчить обработку заявлений и упростить въезд для добропорядочных путешественников.

С 31 декабря 2018 года биометрические данные также будут сдавать граждане стран Азии, Океании, Северной и Южной Америки.

Напомним, ранее сообщалось, что послы Европейского союза дали зеленый свет переговорам о внесении изменений в визовый кодекс, по которым стоимость виз возрастет до 80 евро.