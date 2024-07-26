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Байден и Нетаньяху обсудили возможность скорейшего прекращения войны в Газе, - Белый дом

Пятница 26 июля 2024 06:28
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Байден и Нетаньяху обсудили возможность скорейшего прекращения войны в Газе, - Белый дом Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Джо Байден обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху возможность скорейшего прекращения войны в Газе. Их встреча проходила в Белом доме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Как отмечается, президент и премьер-министр подробно обсудили события в Газе и текущие переговоры по соглашению о прекращении огня и освобождении заложников.

Байден заявил о необходимости закрыть оставшиеся пробелы, завершить сделку как можно скорее, вернуть заложников домой и достичь долгосрочного прекращения войны в Газе.

Кроме того, президент США поднял вопрос гуманитарного кризиса в Газе. В частности, необходимость устранить любые препятствия для потока помощи, восстановить основные услуги для нуждающихся, а также был поднят вопрос о критической важности защиты жизней гражданских во время военных операций.

"Президент Байден подтвердил нерушимую приверженность Соединенных Штатов безопасности Израиля от всех угроз со стороны Ирана и его доверенных лиц, включая ХАМАС, Хезболлу и хуситов", - резюмировали в Белом доме.

Напомним, что в четверг Нетаньяху также провел встречу с вице-президентом США Камалой Харрис, которая скорее всего станет кандидатом в президенты Америки от Демократической партии. Со своей стороны, правая рука Байдена призвала Нетаньяху ускорить процесс с заключением соглашения, чтобы защитить гражданских в Газе.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в израильской тюрьме из-за ухудшения здоровья погиб один из лидеров ХАМАС.

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