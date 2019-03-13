Канада після авіакатастрофи в Ефіопії закриває повітряний простір для Boeing 737

Про заборону повідомив міністр транспорту Канади Марк Гарно

Правительство Канады вводит временный запрет на полеты в своем воздушном пространстве самолетов типа Boeing 737 MAX 8 и Boeing 737 MAX 9 после авиакатастрофы в Эфиопии 10 марта. Об этом сообщает РБК-Украина сос ссылкой на CNBC.

В заявлении министра транспорта Канады Марка Гарно говорится о запрете коммерческим пассажирским рейсам всех компаний использовать модели Boeing 737 Max 8 и 9.

"Учитывая рекомендации экспертов в области гражданской авиации Министерства транспорта, в качестве меры пресечения я выдал предупреждение в сфере безопасности. Им запрещается коммерческим пассажирским рейсам всех компаний, как канадских, так и иностранных, использовать модели Boeing 737 Max 8 и 9, прибывать, вылетать и пролетать в канадском воздушном пространстве", - заявил он.

Отметим, что решение вступает в силу немедленно и будет действовать до дальнейшего уведомления.

Напомним, в связи с авиакатастрофой в Эфиопии Государственная авиационная служба выдала решение по безопасности полетов о приостановлении летной эксплуатации самолетов Boeing 737-8 MAX и 737-9 MAX.

Как писало РБК-Украина ранее, Германия, Франция и Нидерланды закрыли воздушное пространство для самолетов Boeing 737 MAX после авиакатастрофы в Эфиопии. Аналогичное решение приняли Великобритания, Австралия, Сингапур, Китай, Индонезия и Малайзия.

Так, 10 марта авиакатастрофе в Эфиопии погибли 157 человек. Среди погибших наибольшее число граждан Кении и Канады. Самолет разбился вскоре после взлета из аэропорта города Аддис-Абеба. Авиакатастрофа в Эфиопии стала второй для самолетов нового поколения после того, как 29 октября 2018 года разбился самолет в Индонезии.