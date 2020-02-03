У кампусі університету в США сталася стрілянина, є жертви

У понеділок, 3 лютого, дві людини були вбиті в результаті стрілянини в гуртожитку в кампусі Техаського університету A&M University-Commerce. Про це передає РБК-Україна, посилаючись на CNN.

Також за інформацією університету, ще один чоловік був поранений. Пораненого доставили у лікарню.

Стрілянина сталася в гуртожитку Pride Rock. Після інциденту університет скасував заняття на день і вечір. Також адміністрація навчального закладу надала студентам, викладачам і співробітникам притулок на місці в якості запобіжного заходу.

Притулок на місці був розформований через дві години після стрілянини. Поліція веде активне розслідування інциденту.

Нагадаємо, увечері 1 лютого в Канаді сталася стрілянина в багатоповерховому будинку, в результаті чого щонайменше троє людей загинули. Третього чоловіка з пораненнями доставили в лікарню, де він пізніше помер.

Раніше в Сполучених Штатах сталася стрілянина після похорону у місті Рів'єра-Біч у штаті Флорида. В результаті стрілянини загинули 15-річний хлопчик і чоловік. Ще одна дитина та жінка отримали поранення.