В кампусе университета в США произошла стрельба, есть жертвы

В понедельник, 3 февраля, два человека были убиты в результате стрельбы в общежитии в кампусе Техасского университета A&M University-Commerce. Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на CNN.

Также по информации университета, еще один человек был ранен. Раненного доставили в больницу.

Стрельба произошла в общежитии Pride Rock. После инцидента университет отменил занятия на день и вечер. Также администрация учебного заведения предоставила студентам, преподавателям и сотрудникам приют на месте в качестве меры предосторожности.

Приют на месте был расформирован два часа спустя после стрельбы. Полиция ведет активное расследование инцидента.

Напомним, вечером 1 февраля в Канаде произошла стрельба в многоэтажном доме, в результате чего по меньшей мере трое человек погибли. Третьего мужчину с ранениями доставили в больницу, где он позже скончался.

Ранее в Соединенных Штатах произошла стрельба после похорон в городе Ривьера-Бич в штате Флорида. В результате стрельбы погибли 15-летний мальчик и мужчина. Еще один ребенок и женщина получили ранения.