В кампусе университета в США произошла стрельба, есть жертвы

Фото: Техасский университет (twitter.com/AnalyticaGlobal)

В результате стрельбы в техасском общежитии погибли двое человек

В понедельник, 3 февраля, два человека были убиты в результате стрельбы в общежитии в кампусе Техасского университета A&M University-Commerce. Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на CNN.

Также по информации университета, еще один человек был ранен. Раненного доставили в больницу.

Стрельба произошла в общежитии Pride Rock. После инцидента университет отменил занятия на день и вечер. Также администрация учебного заведения предоставила студентам, преподавателям и сотрудникам приют на месте в качестве меры предосторожности.

Приют на месте был расформирован два часа спустя после стрельбы. Полиция ведет активное расследование инцидента.

Students, faculty and staff are instructed to take shelter and stay in place until further notice. This is a precautionary measure.



A&M-Commerce UPD is actively investigating three gunshot victims in Pride Rock Residence Hall on the A&M-Commerce campus. — A&M-Commerce (@tamuc) February 3, 2020

Напомним, вечером 1 февраля в Канаде произошла стрельба в многоэтажном доме, в результате чего по меньшей мере трое человек погибли. Третьего мужчину с ранениями доставили в больницу, где он позже скончался.

Ранее в Соединенных Штатах произошла стрельба после похорон в городе Ривьера-Бич в штате Флорида. В результате стрельбы погибли 15-летний мальчик и мужчина. Еще один ребенок и женщина получили ранения.