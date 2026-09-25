Кампания против Администрации судоходства: кто расшатывает доверие к портам и чем это угрожает экспорту

Главное: Громкие обвинения в отношении Гурского не всегда соответствуют реальным полномочиям Администрации судоходства

Администрации судоходства Дефицит пропускной способности Дуная – реальная проблема, но ее причины значительно сложнее "продажи очереди"

В работе с моряками есть проблемы, но одновременно изменяются процедуры и внедряются антикоррупционные механизмы

Публичный конфликт вокруг морского регулятора создает дополнительные риски для украинских портов, экспорта и инвестиций

для украинских портов, экспорта и инвестиций Профессиональное сообщество видит в работе Гурского не только проблемы, но и конкретные изменения в цифровизации, дипломировании и сервисах для моряков

в цифровизации, дипломировании и сервисах для моряков Самые громкие заявления Анны Скороход о морской отрасли нуждаются в документальном подтверждении – часть из них касается полномочий, которых Администрация судоходства не имеет

– часть из них касается полномочий, которых Администрация судоходства не имеет Несмотря на публичные обвинения, представители морской отрасли отмечают необходимость продолжения реформ и профессионального диалога с Администрацией

Когда вокруг стратегического регулятора морской отрасли появляются громкие цифры о "теневых ставках" и коррупции, а страна в это же время пытается удержать экспорт под российскими ударами по портам – вопрос уже не только об одном чиновнике. Речь идет о том, не создает ли информационная турбулентность дополнительных рисков для судовладельцев, страховщиков, инвесторов и самой логистики, от которой зависит валютная выручка Украины.

Именно на этом фоне и разворачивается нынешняя история. После публичных заявлений народного депутата Анны Скороход о якобы коррупционных схемах в Администрации судоходства правительство открыло дисциплинарное производство по Сергею Гурскому и временно отстранило его от обязанностей.

В Министерстве по восстановлению, инфраструктуре и транспорту отмечают: решение о производстве не является выводом о вине. Основанием стали сведения о возможных нарушениях, которые должны проверить дисциплинарное производство. До юридической точки в деле еще далеко. Поэтому сейчас важнее другое – что именно утверждается, кто имеет соответствующие полномочия, что говорят участники рынка и где заканчивается публичное заявление, и начинается доказательство.

Кто действительно определяет, какое судно зайдет на Дунай

Самый громкий тезис публичной кампании – якобы "теневая ставка" в десятки тысяч долларов за место судна в очереди на Дунай. Но прежде чем оценивать этот тезис, следует ответить на простой вопрос: кто вообще имеет возможность влиять на эту очередь?

Ответ дает сама система движения через Сулинский канал. Он находится под управлением румынской Administrația Fluvială a Dunării de Jos (AFDJ), которая обеспечивает лоцманское проведение и обслуживание судов. Украинская сторона в лице АМПУ формирует информацию о судомерах на основании подтверждений портов, операторов и морских агентов, консолидирует ее и передает румынской стороне.

В АМПУ объясняют: основным фактором формирования очереди есть дата подтверждения судна под обработку администрацией соответствующего морского порта. Также действуют отдельные правила распределения пропускной способности: 40% доступных проводок приходится на украинские порты, 40% – на румынские и 20% – на молдавское направление. И здесь возникает принципиальный вопрос: где в этом механизме Администрация судоходства?

По словам президента Ассоциации портов Украины "Укрпорт" Дмитрия Баринова, – нигде.

"Администрация судоходства таких полномочий не имеет", – говорит он в комментарии РБК-Украина, объясняя, что очередность судов, грузовые операции и организация мероприятия в конкретный порт находятся в другой плоскости.

Баринов имеет многолетний опыт работы в морской отрасли: был первым заместителем руководителя морской администрации, председателем наблюдательного совета и заместителем председателя АМПУ, а ныне возглавляет "Укрпорт", объединяющий государственные и частные порты, операторов, экспедиторов и агентов.

По его словам, недавно он лично находился в Дунайском регионе и общался с участниками рынка. Среди реальных проблем они называли недостаточную пропускную способность Сулины, обмеление Дуная, вопросы с румынскими службами и отдельные проблемы на молдавском направлении. Но о 30-50 тысячах долларов за место в очереди не говорил никто.

"Это полная чушь. Я никогда не получал такой информации", - говорит Баринов.

Он обращает внимание и на практическую логику: если бы порт, судовладелец или оператор регулярно платил десятки тысяч долларов за каждое мероприятие, это должно отражаться в бизнес-коммуникации, конфликтах, обращениях и профессиональных ассоциациях.

"Пострадавший бизнес отреагировал бы мгновенно", - говорит Баринов.

АМПУ, со своей стороны, отдельно предупредила о предложении организовать внеочередной проход судов через Сулинский канал. По информации предприятия, такой механизм не предусмотрен установленным порядком, а подобные предложения могут являться мошеннической схемой. В случае их поступления АМПУ советует обращаться в милицию.

Это принципиальная деталь: наличие очереди и проблем с пропускной способностью – факт, как и существование установленного механизма формирования списков. Но из этого самого по себе не следует существование "рынка продаж мест", тем более по конкретной ставке. Именно здесь информационная дискуссия начинает расходиться с реальной логистикой.

Почему на самом деле простаивают суда

Дунайский кластер действительно перегружен. После ухудшения ситуации в Черном море значительная часть грузов снова концентрируется на дунайском направлении, тогда как возможности Сулинского канала физически ограничены.

Дунайские порты перегружены (фото: GettyImages)

Баринов приводит показательный пример: через канал может проходить шесть судов в сутки, в то время как украинские порты готовы принять шестнадцать. То есть проблема не в отсутствии грузов, а в способности транспортной системы пропустить необходимое количество флота.

На прохождение оказывают влияние лоцманское обеспечение, погода, гидрологическая ситуация, работа пограничных и таможенных служб, документы экипажей и судна. Отдельным фактором стали изменения после полноценного вхождения Румынии в Шенгенскую зону. Поэтому украинская и румынская стороны работают над увеличением пропускной способности.

АМПУ сообщила о договоренностях по созданию координационного центра с AFDJ, увеличению количества обзорных групп румынских таможенных и пограничных служб, развитию проекта PRIMUS для возможного ночного проведения судов, а также о совместном обучении украинских и румынских агентов и таможенных брокеров.

В профильном министерстве проблему рассматривают шире пропускной способности Сулинского канала: устойчивость Дунайского направления зависит от всей логистической цепи – работы портов Измаила, Рени и Усть-Дунайска, железнодорожных и автомобильных маршрутов и перевалки грузов. После начала полномасштабной войны дунайские порты стали одним из ключевых логистических узлов Украины, а усиление российских атак на черноморскую инфраструктуру снова увеличивает их значение.

То есть, реальная проблема Дунайского коридора – не только очередь, а способность всего маршрута физически пропустить необходимое количество судов. И это имеет прямое экономическое значение.

Как война перекраивает риски

Контекст этой истории невозможно отделить от войны. Россия системно атакует портовую инфраструктуру и гражданское судоходство. По данным правительства, с начала полномасштабного вторжения было повреждено или частично уничтожено 1173 объекта портовой инфраструктуры и 274 гражданских судна.

По информации Минразвития, только в течение июля и первой половины августа 2026 года российские атаки повредили или создали угрозы для 52 гражданских судов. Это уже не вопрос имиджа.

Когда судовладелец оценивает вести судно в Украину, он смотрит не только на военную угрозу. Он оценивает всю систему: безопасность маршрута, страхование, портовую инфраструктуру, предсказуемость процедур, время ожидания, документы, возможность быстро загрузить или разгрузить судно и в конечном итоге – общую стоимость сделки. Любая дополнительная неопределенность умножает этот риск.

Именно поэтому информационные заявления о якобы коррупции в системе, обеспечивающей работу морского транспорта, имеют совсем другой вес во время войны, чем в мирное время.

Это не означает, что о возможных нарушениях следует молчать. Напротив: если есть доказательства – их нужно проверять. Но между доказательством и публичным заявлением есть принципиальная разница. Именно эту разницу и должно установить дисциплинарное производство.

Цифровизация против "схем": что происходит с дипломированием моряков

Если утверждения об очередях на Дунай требуют прежде всего в проверки полномочий различных государственных структур, то вопросы дипломирования и документов моряков непосредственно касаются Администрации судоходства. Здесь важны не всеобщие заявления, а конкретные примеры.

Глава Всеукраинского объединения крюингов Павел Никитин отмечает, что украинские моряки продолжают оформлять и обновлять удостоверения личности моряка, квалификационные документы и подтверждение квалификации в соответствии с международными требованиями. Он также отмечает цифровизацию процедур и открытый диалог с Администрацией.

В то же время среди проблем называет возвращение моряков в Украину в межрейсовый период, очереди в Варшаве, где, кстати, и количество выданных удостоверений за последний месяц выросло почти на 50%, но, по его оценке, этого все еще недостаточно, возможность получения документов в Румынии и Молдове, а также защита украинцев от трудоустройства на суда так называемого "теневого флота".

Глава ПРМТУ Олег Григорюк в комментарии РБК-Украина также отмечает, что наличие проблем не означает остановки системы дипломирования. ПРМТУ, объединяющая более 80 тыс. работников морского сектора, в том числе более 50 тыс. моряков, призывает не делать выводов о системной коррупции до завершения проверок.

"Мы считаем некорректным делать выводы о системной коррупции в целом органе до завершения соответствующих проверок и установления фактов", – отмечает Григорюк.

Дискуссия имеет и международное измерение. Во время съезда ПРМТУ при участии Сергея Гурского, генерального секретаря ITF Стивена Коттона и Олега Григорюка договорились о проведении в ноябре в Лондоне Второго украинского морского форума, где должны были презентовать реформы, цифровизацию и меры против найма украинцев на суда российского "теневого флота".

Как сообщили в ПРМТУ, проведение Форума оказалось под вопросом, что создает дополнительные репутационные риски для отрасли.

Второй украинский морской форум оказался под вопросом из-за проверки по Сергею Гурскому (на фото: Сергей Гурский, Олег Григорюк, Стив Коттон)

Это важно и учитывая роль Украины в мировом морском секторе: по данным международного исследования Seafarer Workforce Report, страна занимает 4 место в мире по подготовке моряков после Филиппин, Индии и Китая.

По словам Григорюка, признание украинских квалификационных документов в соответствии с требованиями STCW оказывает непосредственное влияние на возможность украинцев работать под иностранными флагами, тогда как необоснованные утверждения о ненадежности этих документов могут иметь практические последствия для десятков тысяч моряков.

Показательный пример приводит исполнительный директор ОО "Вместе против коррупции" Михаил Серебряков. По его словам, годами проблемой была справка из полиции для обмена удостоверения моряка при потере документа или проблем с его отражением в базе. Через посредников такая справка могла стоить около 10 тысяч гривен.

В августе, по словам Серебрякова, после обсуждений с Администрацией эту практику изменили: в случае потери документа моряк может подать письменное уведомление, а при определенных условиях получить новый без лишней процедуры. Администрация также запустила ЧесноБот для сообщений о коррупционных рисках и нарушениях, в том числе анонимных, а Гурский регулярно отвечал на вопросы моряков в еженедельных видеообращениях.

В то же время Серебряков отмечает, что изменение одной процедуры не устраняет риск новых схем. Его организация предлагает пересмотреть правила учебных курсов, медицинских осмотров и тарифов на документы моряков.

Таким образом, профессиональные и антикоррупционные организации указывают и на недостатки системы, и на конкретные изменения, которые уже произошли, оставляя вопросы дальнейшего совершенствования и проверки обвинений открытыми.

Путаница в печатях: при чем здесь Дунайское пароходство

Отдельной линией "черной" пиар-кампании стало упоминание Украинского Дунайского пароходства. Но здесь снова возникает вопрос компетенций. Администрация судоходства не является органом управления УДП. Поэтому автоматически связывать операционные проблемы пароходства с деятельностью Администрации – значит смешивать разные уровни государственного управления. Именно на это обращал внимание и Гурский в своем публичном ответе на заявления о работе Администрации.

Конечно, это никак не означает, что проблемы УДП не должны обсуждаться. Напротив, они имеют значение для Дунайского кластера и украинской логистики. Но отвечать за них должны те органы и менеджмент, в компетенцию которых они принадлежат.

В морской отрасли, где одновременно работают министерство, Администрация судоходства, АМПУ, портовые операторы, таможня, пограничники и международные структуры, УДП и десятки частных компаний, замена одного органа другим – это не просто неточность. Она может создать ложное представление о том, где действительно возникает проблема и кто может ее решить.

От слесаря ​​на верфи до руководителя службы: кто такой Гурский

Есть еще одна часть этой истории, которую легко потерять по информационному шуму. Сергей Гурский не пришел в Администрацию судоходства из чиновничьей среды.

Сергей Гурский начинал карьеру в морской отрасли с должности слесаря ​​на судостроительном заводе (фото: Администрация судоходства)

Он родился в 1987 году, окончил Херсонский морской колледж по специальности, связанной с судовыми машинами и механизмами, получил инженерное образование в сфере судовых энергетических установок и магистерскую степень по экономике.

Его карьера начиналась на Херсонском судостроительном заводе. С 2005 по 2019 год он прошел там путь от слесаря-монтажника до главного строителя судов. С 2019 года работал главным строителем судов на заводе "ОКЕАН" в Николаеве, а в 2021-2023 годах возглавлял предприятие как генеральный директор. В 2023 году Гурский стал директором Классификационного общества "Регистр судоходства Украины".

Именно эту отраслевую траекторию отмечает глава Морского кластера Украины Артем Ващиленко.

"Человек из индустрии", - так он описывает Гурского, отмечая его путь от слесаря ​​до руководителя крупных судостроительных предприятий и в целом многолетнюю работу в морской отрасли.

В открытом обращении представители ГО "Морской кластер Украины" также отметили его участие в развитии взаимодействия между бизнесом, государственными институтами, образовательными учреждениями и профессиональным сообществом.

На профессиональный опыт Гурского также обращает внимание глава Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах. По его словам, промышленное сообщество работало с Гурским над предложениями по возобновлению судостроения и развитию морской индустрии.

"Мы вместе объединяем усилия с тем, чтобы пройти точку невозврата в области судостроения, которая находится в кризисном состоянии", – отметил Кинах в комментарии РБК-Украина.

Он добавил, что Гурский вместе с экспертами и представителями промышленных объединений принимал участие в подготовке системных предложений для президента, правительства и парламента по возобновлению судостроения.

Круглый стол – Развитие судостроения как фактор экономической устойчивости и самодостаточности Украины (фото: УСПП)

"Украина остается морским государством, и это для нас имеет огромное стратегическое значение", – подчеркнул Кинах.

В мае 2026 года Гурский был назначен главой Администрации судоходства. Официальная биография указывает, что к исполнению обязанностей он приступил 26 мая, а решение Кабмина о назначении было обнародовано 6 мая.

Среди заявленных приоритетов – кадровое усиление службы, международное сотрудничество, поддержка украинских моряков, цифровизация и развитие современных сервисов.

Теперь этот профессиональный опыт стал частью более сложной плоскости – работы государственного органа, к которому возникли публичные вопросы. Именно на пересечении профессионального опыта Гурского, работы Администрации и озвученных претензий разворачивается сегодняшняя дискуссия вокруг него.

Цена турбулентности: как репутационные скандалы бьют по инвестициям

Чтобы понять масштаб риска нужно выйти за пределы конкретного конфликта.

В министерстве подчеркивают, что параллельно с работой государственных институций Украина вынуждена постоянно усиливать устойчивость самого транспортного коридора.

Речь идет о защите портов и судоходства вместе с международными партнерами, развитии страховых механизмов и альтернативных маршрутов, прежде всего через Дунай и железную дорогу. В ведомстве напрямую связывают стабильность этих маршрутов не только с логистикой, но и способностью украинского бизнеса поддерживать экономику, рабочие места и экспорт во время войны.

Артем Ващиленко описывает состояние судостроения Украины как сверхкритическое. Часть предприятий Николаева физически разрушена, другие пытаются выживать за счет альтернативных форматов работы. Судоремонт зависит от портовой деятельности, а морской бизнес – от возможности судна зайти в порт, загрузиться, отремонтироваться и выйти.

Война бьет по этой цепи с обеих сторон. С одной стороны – физическое уничтожение инфраструктуры. С другой – потеря кадров и инвестиций.

"Мы теряем кадры", – говорит Ващиленко, отмечая, что регулятор в таких условиях должен быть активным и искать инструменты для сохранения отрасли.

По его словам, Украине также нужна современная морская политика – от судостроения и судоремонта до портовой инфраструктуры, морского образования и цифровых технологий. Это важно еще и потому, что морская инфраструктура восстанавливается не за несколько месяцев. Инвестор не читает только официальные документы – он считает риск. Именно здесь появляется экономическое измерение информационного конфликта.

Анатолий Кинах говорит о доверии как об одном из ключевых активов экономики. Для инвестиций в портовую инфраструктуру, судостроение или морскую логистику речь идет о долгих деньгах и долкгих сроках окупаемости. Судно не строится за несколько недель. Современный промышленный объект не окупается за один сезон. Портовая инфраструктура требует еще более длинного горизонта.

Поэтому инвестор оценивает не только цену актива. Он смотрит на правила игры, стабильность регулятора, защиту собственности, предсказуемость процедур и способность государственных институций выполнять свои функции. Если вокруг стратегического института одновременно возникают обвинения в коррупции, кадровая неопределенность и публичный конфликт, это не означает автоматического оттока инвестиций. Но это значит появление дополнительного фактора риска, который инвестор обязан учесть.

А риск в бизнесе имеет цену. Он может проявляться в стоимости страхования, условиях финансирования, сроках принятия инвестиционного решения или просто в желании международного партнера подождать.

И здесь Украина попадает в своеобразную ловушку: страна одновременно просит международный бизнес инвестировать в восстановление портов и инфраструктуры и должна доказывать, что ее государственные институты работают предсказуемо.

Информационное минирование: кому выгодна дестабилизация портов

Публичные заявления Анны Скороход прозвучали в момент, когда морская логистика Украины находится под беспрецедентным давлением войны. Россия системно бьет по портам и гражданским судам, Дунай работает на грани возможностей, а каждое дополнительное время простоя означает прямые потери для экспорта.

Анна Скороход сделала громкие заявления о деятельности Администрации судоходства (фото: РБК-Украина)

Именно в этот момент, когда профильная команда пытается стабилизировать логистику и построить новые правила, нардеп активизировала атаки на отрасль. Вместо профессиональной дискуссии звучат манипулятивные цифры. Не является ли это давлением на новое руководство и защитой чьих-либо интересов?

По крайней мере, участники рынка оценивают эффект жестко.

"Все, что мешает экспорту, все, что мешает украинской аграрной отрасли, фермерам реализовывать продукцию и инвестировать в новую посевную, – на руку нашему врагу. Если человека отстранили, он не может подписывать документы, начинается коллапс – это приводит к задержкам. Поэтому все это по большому счету антиукраинское. Мы должны работать как часы. А мы здесь чем занимаемся?" – говорит Дмитрий Баринов.

Анатолий Кинах считает, что публичный конфликт вокруг стратегического института в условиях войны может бить по доверию инвесторов. Он также отмечает, что народный депутат несет повышенную ответственность за каждое слово, потому что под ударом оказывается репутация государства.

Экономическую сторону проблемы очерчивает Артем Ващиленко: в и без того находящейся в сверхкритическом состоянии отрасли любые действия, ставящие под сомнение прозрачность портовых институтов, могут увеличивать инвестиционные риски.

Олег Григорюк обращает внимание на риск для моряков: создание в международной среде впечатления о системной ненадежности украинских документов без подтвержденных фактов может иметь практические последствия для десятков тысяч специалистов.

Прямых доказательств российского заказа нет. В то же время, публичный конфликт вокруг стратегического регулятора объективно создает дополнительные репутационные риски для морской отрасли именно тогда, когда Украина пытается обеспечить стабильность экспорта и доверие международных партнеров. И этот конфликт очевидно работает на интересы врага – РФ.

Скороход как народная депутат имеет право ставить вопрос о работе государственных органов. Но конкретные цифры требуют документов, платежи – заявителей и дат, а утверждение о коррупционной схеме – проверки компетентных органов. Скороход не входит в профильный транспортный комитет, а является членом Комитета по вопросам энергетики и ЖКХ, поэтому особенно остро стоит вопрос об источниках и документальном подтверждении ее заявлений по морской отрасли.

Отдельный контекст – уголовное производство, в котором фигурирует депутат. В декабре 2025 года НАБУ и САП сообщили ей о подозрении по делу, где, по версии следствия, за 250 тысяч долларов предлагали организовать санкции СНБО против компании-конкурента. В июне 2026 года расследование было завершено. Это дело само по себе не свидетельствует о необоснованности нынешних заявлений скандального парламентария, но является достаточно важным контекстом для оценки ее публичных "упреков".

Антикоррупция или шантаж: где граница между контролем и деструктивом

Парадокс ситуации в том, что борьба с коррупцией и защита репутации государства не противоречат друг другу. Если кто-то требует деньги за проход судна – нужно расследовать. Если моряк вынужден платить посреднику за документ, который государство могло бы выдать без лишней справки, – процедуру нужно менять. Если чиновник превышает полномочия – он должен отвечать.

Но если органу приписывают полномочия, которых у него нет, или называют конкретные суммы без документов, под удар попадает уже не только конкретный чиновник, но и доверие ко всей системе.

Это фактически и есть общая позиция профессиональных организаций: "Укрпорт" и профсоюз моряков выступают за объективную проверку обвинений, крюинговые компании – за продолжение реформ, а представители антикоррупционного сообщества указывают на конкретные процедуры, которые уже удалось изменить.

Григорюк особо подчеркивает: ПРМТУ не отрицает проблем в системе, но считает некорректным говорить о системной коррупции до завершения проверок. Для профсоюза важно, чтобы критика государственного органа не подрывала доверие к украинским морским документам и возможности украинских моряков работать на международном флоте.

Экзамен на устойчивость: как работает регулятор во время проверок

Пока идет дисциплинарное производство, Администрация судоходства должна продолжать работу: морякам нужны документы, портам – регуляторная координация, международным партнерам – исполнение обязательств, а профессиональным организациям – диалог с государством.

Поэтому вопрос заключается не только в результате проверки по Гурскому, но и в том, способна ли система провести ее без остановки процессов, от которых зависят тысячи людей.

В настоящее время правительственное решение предусматривает временное исполнение обязанностей главы Администрации Сергеем Максимовым – на период дисциплинарного производства до 23 октября 2026 года. В Мининфраструктуре подтверждают, что необходимые процессы и решения в Администрации продолжаются в штатном режиме.

Текущая работа службы также отображается на ее официальном сайте, где регулярно публикуют информацию о документах моряков, нормативных решениях и работе Администрации. Это немаловажная часть ситуации, которую легко потерять за заголовками о политическом конфликте.

Экспорт на кону: почему морская логистика не прощает ошибок

Судоходство – это не узкая отрасль для специалистов по морским делам. Это один из нервов украинской экономики. Через порты проходят аграрные, металлургические и другие экспортные грузы. От работы портов зависят валютные поступления, налоги, доходы производителей и возможность финансировать следующий производственный цикл.

Морская отрасль Украины работает под давлением (фото: GettyImages)

В профильном министерстве подчеркивают, что стабильность морской логистики сегодня напрямую связана с устойчивостью украинской экономики. Именно поэтому государство одновременно работает над защитой портовой инфраструктуры и судоходства, развитием страховых механизмов и альтернативных маршрутов – прежде всего через порты Дунай и железную дорогу.

По оценке ведомства, устойчивый экспорт в условиях войны – это не только вопрос логистики, но и возможность сохранять экономическую активность, рабочие места и нормальное функционирование страны.

Анатолий Кинах обращает внимание на фундаментальную проблему: Украина не может до бесконечности оставаться сырьевой экономикой. Восстановление морской индустрии, судостроения, судоремонта и портовой инфраструктуры должно быть частью более широкой промышленной политики.

Артем Ващиленко говорит о том же с другой стороны: Украине нужны не просто порты, которые работают "как раньше", а современная морская инфраструктура – ​​цифровая, технологичная и интегрированная с европейскими транспортными системами.

Для этого требуются инвестиции. Для инвестиций нужно доверие. Для доверия требуются правила. А для правил – институции, которые работают стабильно даже тогда, когда вокруг них возникает политический и информационный шторм.

Именно поэтому история вокруг Администрации судоходства оказалась гораздо больше, чем очередной конфликт между чиновником и народной депутатом.

Факт против шума: чем должно завершиться тестирование государства

Сегодня есть несколько вещей, которые можно сказать достаточно четко.

Очередь на Дунай существует – но у нее есть конкретный механизм формирования, в котором ключевую роль играют портовые операторы, АМПУ и румынская сторона , а не Администрация судоходства.

, а не Администрация судоходства. Проблемы с пропускной способностью Сулинского канала существуют – но украинская, румынская, молдавская стороны и Европейская комиссия работают над их уменьшением .

. Россия системно атакует порты и гражданские суда – и поэтому стабильность альтернативных экспортных маршрутов имеет критическое значение.

Проблемы в сфере документов моряков существуют – но профессиональные организации одновременно фиксируют и конкретные недостатки и конкретные изменения процедур.

Коррупционные риски в области никуда не исчезли – но есть примеры, когда отдельные процедуры меняются именно после обращений общественных и профессиональных организаций.

общественных и профессиональных организаций. Сергей Гурский действительно имеет длительный профессиональный опыт в морской и судостроительной сфере, причем его карьера начиналась с производственной работы на верфи, а не с государственного кабинета.

а не с государственного кабинета. Профсоюз рабочих морского транспорта Украины не подтверждает тезис о системной коррупции в Администрации судоходства и считает, что такие выводы должны делаться после проверки конкретных фактов и доказательств.

Обвинения, ставшие причиной дисциплинарного производства, еще не получили окончательной юридической оценки.

Именно последний пункт сейчас главный. Если доказательства существуют, они должны быть представлены и проверены. Если нарушения подтвердятся – виновные должны отвечать независимо от должностей и фамилий. Если часть самых громких утверждений не найдет подтверждения, это также должно быть публично зафиксировано.

Иначе Украина получит самый плохой из возможных сценариев: громкий скандал останется, а ответов на ключевые вопросы не будет.

У морской отрасли сейчас нет роскоши жить в режиме бесконечной информационной войны. Россия физически атакует порты, суда и маршруты. Украинские предприятия пытаются удержать экспорт, моряки – остаться конкурентными на мировом рынке труда, а государство – убедить международных партнеров, что Украина остается надежным участником глобальной торговли.

Поэтому вопрос сейчас не в том, кто громче выступил в соцсетях. Вопрос в том, кто за что отвечает, где есть реальные нарушения, где – ошибка или преувеличение, и способно ли государство ответить на это быстрее, чем очередной российский удар по украинской логистике.

Проверка по Гурскому как раз и должна стать таким тестом. Не тестом на лояльность к конкретному чиновнику, а тестом на способность государства отличить факт от информационного шума – и в то же время не допустить, чтобы ни реальные коррупционные риски, ни неподтвержденные обвинения наносили вред институциям, от которых сегодня зависит украинский экспорт.