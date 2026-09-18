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Вместо обвинений - результаты: морская отрасль назвала положительные изменения в Администрации судоходства

09:00 18.09.2026 Пт
4 мин
aimg Юлия Бойко
Вместо обвинений - результаты: морская отрасль назвала положительные изменения в Администрации судоходства Сергей Гурский (фото: пресс-служба)
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Пока вокруг главы Администрации судоходства Сергея Гурского продолжается публичная дискуссия и "черная" пиар-кампания, представители морской отрасли называют обвинения бредом и наоборот видят практические изменения в работе ведомства - совершенствование сервисов для моряков, цифровизацию процедур и системное взаимодействие с профессиональным сообществом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарии представителей морской отрасли.

Заявления Скороход о "теневых ставках" не получили подтверждения в отрасли

Одним из самых резонансных тезисов в публичной кампании депутата Анны Скороход стало заявление о якобы существовании на Дунае "теневой ставки" в 30-50 тыс. долларов за место судна в очереди. В то же время, Ассоциация портов Украины "УКРПОРТ" заявила, что не имеет подтвержденной информации о таких платежах и не получала соответствующих обращений от своих членов.

Президент "УКРПОРТ" Дмитрий Баринов недавно посетил Дунайский регион и пообщался с представителями частных терминалов, государственных портов, АМПУ и бизнеса. По его словам, во время этих разговоров речь шла о реальных проблемах судоходства - пропускной способности Сулинского канала, обмелении Дуная и процедурных вопросах. Информации о заявленных платежах он не услышал.

"Этого нет", - заявил Баринов, подчеркнув, что портовые операторы, экспедиторы и агенты заинтересованы, прежде всего, в увеличении количества судомероприятий.

Гурского обвиняют в том, на что Администрация не имеет полномочий

В то же время, важно разграничивать полномочия государственных органов. По данным АМПУ, Сулинский канал находится под управлением румынской AFDJ, а планирование судомер в украинских портов осуществляется на основании подтверждений портового оператора, морского агента и администрации порта. Основным фактором формирования очереди есть дата подтверждения судна под обработку.

То есть организация судомер, определение очередности и грузовые операции не относятся к полномочиям Администрации судоходства.

Пока раздаются обвинения, для моряков меняют сервисы

Отдельно представители профессионального сообщества отмечают изменения во взаимодействии с Администрацией судоходства по работе украинских моряков.

Глава Всеукраинского объединения крюингов Павел Никитин отмечает, что государственные процедуры оформления документов и подтверждение квалификации моряков постепенно совершенствуются и цифровизируются. По его словам, взаимодействие профессионального сообщества с Администрацией стало более системным, а внимание к прозрачности и эффективности процедур - больше.

Главное, что есть действенный диалог, и Гурский не только общается с отраслью, но и слышит. В частности, стоит обратить внимание на отмену дополнительной справки к чему призвали и коллеги из ОО "Вместе против коррупции". А также на наработанные Гурским действенные изменения по увеличению выдачи удостоверений личности моряка на 50%. Специалисты говорят: да, есть еще над чем работать, но через три месяца был очень мощный старт.

Следует отметить, что это направление было среди приоритетов, заявленных после назначения Гурского на должность в мае 2026 года. Среди задач нового руководства Администрации называли цифровизацию сервисов, развитие международного сотрудничества и обеспечение своевременного предоставления услуг морякам.

Отрасль призывает не останавливать изменения из-за публичного конфликта

Для морской отрасли стабильная работа регулятора имеет особенное значение. Украинское судостроение, судоремонт и портовая инфраструктура работают в сложных условиях, поэтому важно сохранять рабочие процессы, непрерывность сервисов и профессиональный диалог.

Глава Общественного союза "Морской кластер Украины" Артем Ващиленко отмечает, что публичный конфликт вокруг руководства Администрации судоходства не должен остановить начатые изменения и реформы.

В то же время, претензии к руководителю Администрации остаются предметом официальной проверки. 9 сентября Кабинет Министров начал дисциплинарное производство по Сергею Гурскому и отстранил его от исполнения обязанностей. Комиссия должна проинформировать правительство о результатах работы до 23 октября.

Окончательную оценку претензиям должна дать эта проверка, а не публичные заявления или политические оценки. До ее завершения любые выводы обоснованности обвинений преждевременны.

Публичная кампания вокруг Гурского нуждается в отдельной проверке. Часть резонансных обвинений не находит подтверждения со стороны представителей морской отрасли, в то время как профессиональные организации говорят об изменениях в сервисах для моряков, цифровизации и диалоге с регулятором.

Интересно, что с критикой Гурского выступает народная депутат Анна Скороход, которой в декабре 2025 года сообщили о подозрении в уголовном производстве, связанном с предложением 250 тыс. долларов при содействии во введении санкций СНБО. В июне 2026 года было доложено о завершении досудебного расследования.

Сам по себе этот факт не свидетельствует о связи с критикой Гурского, однако редакция РБК-Украина проверит обстоятельства ситуации, чтобы выяснить, что стоит за публичным конфликтом вокруг руководства Администрации судоходства.

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