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В "Укрпорте" развенчали мифы о "ставках" за судозаходы на Дунае

18:11 10.09.2026 Чт
3 мин
Обвинения против Сергея Гурского оказались безосновательными
aimg Сергей Новиков
В "Укрпорте" развенчали мифы о "ставках" за судозаходы на Дунае Сергей Гурский (фото предоставлено автором)
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В Ассоциации портов Украины "Укрпорт" категорически опровергли информацию о существовании коррупционных "ставок" за судомеры в украинских портах Дуная.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление Ассоциации.

"Укрпорт" выступил в поддержку Гурского

Ассоциация, объединяющая государственные и частные порты, портовых операторов и другие предприятия морской отрасли, выступила в поддержку председателя Государственной службы морского и внутреннего водного транспорта и судоходства Украины Сергея Гурского.

В "Укрпорте" отмечают, что негативная ситуация вокруг руководителя Администрации судоходства, которого в Ассоциации называют высокопрофессиональным специалистом по морскому делу, не отражает позицию всей отрасли. Там также заявили о поддержке Гурского в "защите его профессиональной, общественной и личной репутации и честного имени".

В то же время, в Ассоциации считают, что все обнародованные утверждения о профессиональной деятельности Гурского должны быть объективно и беспристрастно проверены компетентными органами в установленном законом порядке, а выводы - основываться исключительно на надлежащих фактах.

По заявлениям о личной жизни руководителя Администрации судоходства в "Укрпорте" отметили, что это "остается на совести заявителей".

Отдельно в "Укрпорте" прокомментировали распространенную информацию о якобы существовании на Дунае "ставок" в размере 30-50 тыс. долларов за судно. Там обратили внимание, что в публичных сообщениях не уточняется, о каких именно платежах, услугах или действиях идет речь и на основании каких фактов сделаны такие утверждения.

"По состоянию на сегодняшний день Ассоциация не имеет подтвержденной информации о существовании указанных платежей и не получала соответствующих обращений от своих членов, которые в сложившейся ситуации с судозаходами в порты Украины прежде всего заинтересованы в их увеличении", – говорится в сообщении.

В то же время в "Укрпорте" обратили внимание, что организация захода судна в конкретный порт, определение очередности его обработки и проведение грузовых операций не относятся к полномочиям Администрации судоходства. Поэтому, по мнению Ассоциации, связывание этих процессов с ее руководителем необоснованно.

В профсоюзе также вступились

В Профсоюзе рабочих морского транспорта Украины также вступились за главу Администрации судоходства Сергея Гурского, выразив несогласие с практикой публичных обвинений без предоставленных фактов и доказательств.

В организации отметили, что любые обвинения должны быть проверены должным образом, а выводы, по словам представителей Профсоюза, – основываться исключительно на фактах и доказательствах.

"В таких вопросах должны работать компетентные органы, а не публичные предположения. В то же время, мы можем оценивать то, с чем непосредственно сталкиваемся в своей работе. За последние месяцы мы видим стремление Администрации судоходства к изменениям и большей прозрачности в сфере дипломирования и обслуживания моряков", – говорится в обращении.

Контекст

Обвинения в адрес Сергея Гурского публично озвучила народная депутат Анна Скороход, фигурирующая в коррупционном деле по попытке "продажи" санкций СНБО.

В частности, в соцсетях депутат говорила о якобы росте "теневой таксы" за место в очереди на вход судна на Дунай, повышении стоимости сертификатов для моряков, а также возможном использовании служебных командировок в частных целях.

После этих заявлений Кабинет Министров Украины нарушил дисциплинарное производство по Гурскому и временно отстранил его от исполнения обязанностей.

Сам Гурский заявил о готовности пройти проверку и сам попросил об отстранении на время расследования, подчеркнув, что ему "нечего скрывать".

Результаты дисциплинарного производства Комиссия по высшему корпусу государственной службы должна подать до 23 октября 2026 года.

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