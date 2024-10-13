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Выборы в США: Харрис начала терять инициативу перед Трампом, - The Hill

Воскресенье 13 октября 2024 01:02
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Выборы в США: Харрис начала терять инициативу перед Трампом, - The Hill Фото: Дональд Трамп и Камала Харрис (коллаж РБК-Украина)
Автор: Валерий Савицкий

В Соединенных Штатах кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп улучшает шансы на победу, однако демократка Камала Харрис теряет преимущество над соперником.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.

Издание отмечает, что Харрис имеет реальные шансы стать следующим президентом. Однако то небольшое преимущество, которое она имела после мощного старта своей кампании, в частности беспрепятственное проведение Национального съезда Демократической партии и мощное выступление на дебатах против Трампа в сентябре, практически иссякло.

Согласно результатам опроса, проведенного по заказу The Hill и Decision Desk HQ, по состоянию на день пятницы 11 октября, Харрис набирает 51%, в то время как еще в конце сентября ее шансы колебались на уровне 56%.

Кроме того, Трамп лидирует в пяти из семи ключевых штатов, которые дают решающую победу, а Харрис - только в двух. При том, что в начале октября Харрис имела преимущество 4-3.

Впрочем, издание предупреждает, что эти изменения в рейтингах не обязательно свидетельствуют о реальном снижении шансов Харрис на победу, поскольку разрыв между кандидатами изначально был не слишком велик.

The Hill сообщает, что изменения на один-два процента могут быть статистическим "шумом", а не доказательством реальных изменений. На это влияет ряд факторов.

Во-первых, опросы могут просто ошибаться, и важные вопросы - аборты для Харрис, иммиграция для Трампа - могут привести к большей явке избирателей за любого из кандидатов, чем прогнозируют социологи.

Во-вторых, сдвиги на один-два процентных пункта, даже в средних показателях опросов, могут быть статистическим "шумом", а не реальным свидетельством движения.

В-третьих, опросы дают лишь моментальную оценку ситуации, и еще есть время для новых событий, которые могут повлиять на рейтинги.

Позиции кандидатов в президенты США по войне в Украине

Очередные президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года.

Главные кандидаты еще не обнародовали четких планов завершения войны в Украине. Однако Трамп несколько раз говорил, что сможет завершить войну за 24 часа телефонными звонками к президенту Владимиру Зеленскому и российскому диктатору Владимиру Путину.

Однако Харрис отрицала двусторонние переговоры с Путиным и исключила мирные переговоры без участия Украины.

Согласно опросу издания The Wall Street Journal, 50% избирателей в шатких штатах убеждены, что Трамп лучше справится с войной РФ против Украины. Зато Харрис поддержали лишь 39% опрошенных.

Добавим, что в сентябре Зеленский представил план победы Байдену, Харрис и Трампу.

Киев пытается как можно скорее получить ответ США и других партнеров на эту инициативу.

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