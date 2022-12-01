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"Кампания по демонизации России". У Лаврова отреагировали на резолюцию ФРГ по Голодомору

Фото: у Лаврова отреагировали на резолюцию ФРГ по Голодомору (kremlin ru)
Автор: Наталия Гурковская

Министерство иностранных дел России обвинило немецкий Бундестаг в попытке переписать свою историю и якобы забыть совершенное во Второй мировой войне. Так ведомство отреагировало на признание Германией Голодомора геноцидом украинского народа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram МИД России.

В заявлении ведомства говорится, что резолюция ни что иное "провокационная акция Бундестага ФРГ", которая якобы "спекулирует на страшном голоде 1932-1933 годов" и по мнению российских дипломатов "имеет очевидную причину".

"Немцы пытаются переписать свою историю и забыть покаяния за совершенные ими ужасы Второй мировой войны", - говорится в сообщении.

В МИД РФ назвали решение попыткой разжечь "кампанию по демонизации России" и "стравить этнических украинцев с российскими и другими народами России и бывшего СССР".

В МИД РФ считают, что Бундестагу ФРГ якобы "должно быть стыдно за такие аморальные решения", которые, якобы "возрождают фашистскую идеологию расовой ненависти и дискриминации, и попытки снять с себя ответственность за военные преступления".

Как сообщалось, в среду, 30 ноября, немецкий Бундестаг признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Ранее в парламентах Ирландии и Молдовы официально признали, что Голодомор - геноцид украинского народа.

Румыния также признала Голодомор геноцидом украинского народа.

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