"Кампания по демонизации России". У Лаврова отреагировали на резолюцию ФРГ по Голодомору

Министерство иностранных дел России обвинило немецкий Бундестаг в попытке переписать свою историю и якобы забыть совершенное во Второй мировой войне. Так ведомство отреагировало на признание Германией Голодомора геноцидом украинского народа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram МИД России.
В заявлении ведомства говорится, что резолюция ни что иное "провокационная акция Бундестага ФРГ", которая якобы "спекулирует на страшном голоде 1932-1933 годов" и по мнению российских дипломатов "имеет очевидную причину".
"Немцы пытаются переписать свою историю и забыть покаяния за совершенные ими ужасы Второй мировой войны", - говорится в сообщении.
В МИД РФ назвали решение попыткой разжечь "кампанию по демонизации России" и "стравить этнических украинцев с российскими и другими народами России и бывшего СССР".
В МИД РФ считают, что Бундестагу ФРГ якобы "должно быть стыдно за такие аморальные решения", которые, якобы "возрождают фашистскую идеологию расовой ненависти и дискриминации, и попытки снять с себя ответственность за военные преступления".
Как сообщалось, в среду, 30 ноября, немецкий Бундестаг признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
Ранее в парламентах Ирландии и Молдовы официально признали, что Голодомор - геноцид украинского народа.
Румыния также признала Голодомор геноцидом украинского народа.
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