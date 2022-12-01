"Кампания по демонизации России". У Лаврова отреагировали на резолюцию ФРГ по Голодомору

В заявлении ведомства говорится, что резолюция ни что иное "провокационная акция Бундестага ФРГ", которая якобы "спекулирует на страшном голоде 1932-1933 годов" и по мнению российских дипломатов "имеет очевидную причину".

"Немцы пытаются переписать свою историю и забыть покаяния за совершенные ими ужасы Второй мировой войны", - говорится в сообщении.

В МИД РФ назвали решение попыткой разжечь "кампанию по демонизации России" и "стравить этнических украинцев с российскими и другими народами России и бывшего СССР".

В МИД РФ считают, что Бундестагу ФРГ якобы "должно быть стыдно за такие аморальные решения", которые, якобы "возрождают фашистскую идеологию расовой ненависти и дискриминации, и попытки снять с себя ответственность за военные преступления".