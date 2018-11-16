Берлусконі постане перед судом у справі про проституцію

Фото: Сільвіо Берлусконі (jcgaleazzi/twitter)

Розгляд справи має розпочатися 4 лютого 2019

Екс-прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі постане перед судом за звинуваченням у підкупі бізнесмена з метою дачі неправдивих свідчень у справі про повій 10 років тому. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зокрема, прокурори заявили, що Берлусконі дав Джанпаоло Тарантіні 500 тисяч євро готівкою, знайшов роботу і надав адвокатів, щоб той сказав, що тодішній прем'єр не знав, що жінкам платять за відвідування вечірок на віллі.

Розгляд справи має розпочатися 4 лютого 2019 року в місті Барі.

У 2013 році Берлусконі засудили до чотирьох років тюремного ув'язнення по справі, пов'язаній з його телекомпанією Mediaset. Пізніше вирок замінили роком громадських робіт і забороною займати публічні посади і позбавили його місця в парламенті.

В 2018 році Наглядовий суд Мілана (Італія) скасував заборону лідеру партії "Вперед, Італія" Сильвіо Берлусконі на участь у виборах.

Відзначимо, в березні 2018 року на парламентських виборах в Італії переміг правий блок, куди входить політична сила Берлусконі. Однак жодна з партій і коаліцій не отримала достатньо голосів для формування уряду. У травні президент Італії Серджіо Маттарелла оголосив про можливе проведення восени дострокових виборів до парламенту. В цьому випадку Берлусконі зможе взяти в них участь.