Берлусконі має намір брати участь у виборах до Європарламенту

Фото: Сільвіо Берлусконі (wikipedia.org)

Вибори до Європарламенту заплановані на 26 травня

Колишній італійський прем'єр-міністр і лідер партії "Вперед, Італія" Сільвіо Берлусконі оголосив про намір брати участь у виборах до Європарламенту в кінці травня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на італійський портал ANSA.

Повідомляється, що з такою заявою Берлусконі виступив на партійному заході на Сардинії.

"Я вирішив брати участь у європейських виборах, щоб дати почути свій голос у Європі, яка має змінитися", - заявив він.

Відзначимо, що Берлусконі тричі очолював уряд Італії, вперше прийшовши до влади в 1994 році. Він також є єдиним прем'єром, якому вдалося пропрацювати весь зазначений п'ятирічний термін з 2001 по 2006 рік.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Берлусконі постане перед судом за звинуваченням у підкупі бізнесмена з метою дачі неправдивих свідчень у справі про повій 10 років тому.

Навесні минулого року йому дозволили брати участь в італійських виборах після того, як засудили до 4 років позбавлення волі за фінансові махінації. Згодом термін замінили громадськими роботи.