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Камышин стал внештатным советником Зеленского после заявления об отставке с УЗ

Фото: Александр Камышин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Объявивший об отставке глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин стал внештатным советником президента Владимира Зеленского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента.

"Назначить Камышина Александра Николаевича советником президента Украины (вне штата)", - говорится в тексте документа.

Глава "Укрзализныци" Камышин подал в отставку

Напомним, 27 февраля Александр Камышин сообщил о том, что подал в отставку с должности главы правления "Укрзализныци".

Примечательно, что сам Камышин заявлял о том, что должен возглавить офис по евроинтеграции "Укрзализныци" в Европе.

Отметим, что Камышинин возглавил "Укрзализныцю" в августе 2021 года. Тогда он был назначен исполняющим обязанности главы правления вместо тогдашнего руководителя Ивана Юрика.

При этом уже 1 апреля 2022 года Камишин был назначен главой правления на четыре года, до работы в УЗ он был управляющим партнером инвестиционной компании Fortior Capital.

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