Камери та "червона кнопка": плани УЗ щодо підвищення безпеки в поїздах

"Укрзалізниця" працює над підвищенням безпеки у приміських поїздах. Для цього у вагонах, зокрема, планують встановити камери відеонагляду.

Про це розповів голова правління УЗ Володимир Жмак, передає прес-служба компанії.

За словами Жмака, компанія вже почала модернізацію вагонів електропоїздів. У потягах встановлюють камери, щоб машиніст міг контролювати ситуацію у вагоні.

Також у кабіні машиніста буде "червона кнопка", за допомогою якої він зможе викликати правоохоронців на наступну за маршрутом руху станцію, шоб запобігти неналежній поведінці пасажирів.

Нагадаємо, у серпні "Укрзалізниця" залучила воєнізовану охорону до забезпечення безпеки у поїздах. Охоронці вже супроводжують 10 пасажирських поїздів.

Як відомо, про посилення безпеки у поїздах заговорили після нападу на жінку в поїзді Київ-Маріуполь. Чоловік увірвався в чуже купе і почав бити пасажирку, намагаючись її зґвалтувати.