Трюдо анонсировал обучение украинских курсантов в военном колледже Канады
Канада будет обучать украинских курсантов в своем профильном колледже в Квебеке. Эту интенсивную программу разработали совместно с НАТО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо, которое приводит Windsor Star.
Он сказал, что украинские курсанты будут учиться в Королевском военном колледже в Сен-Жан-сюр-Ришелье.
Общая помощь от Канады
Также Трюдо сообщил, что канадские Вооруженные силы помогли обучить почти 40 000 украинских военных и сотрудников службы безопасности в Латвии.
Ранее на этой неделе он объявил о расширении этой миссии, заявив, что в ближайшие годы там будет размещено до 2200 военнослужащих, поскольку к 2026 году боевая группа НАТО превратится в бригаду.
Гарантии безопасности от Канады
"Уже более 500 дней Украина противостоит жестокости России. Путин сделал серьезный просчет. Он недооценил мужество украинцев и недооценил силу солидарности и решимости Запада", - сказал Трюдо.
Он сказал, что гарантии безопасности Канады и союзников послужат ему сигналом.
"Путин хочет подождать и разрушить альянс, истребить украинцев, но он не сможет этого сделать, потому что мы будем там столько, сколько потребуется, и именно в этом суть этих гарантий безопасности", - добавил канадский премьер.
Помощь от Канады
Сегодня президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в рамках второго дня саммита НАТО в Вильнюсе.
Месяц назад сообщалось, что Канада произвела все 200 бронированных машин Senator, ранее обещавших передать Украине. Более 120 из них уже доставлены в Украину.
Также правительство Канады ранее сообщало, что передаст Украине транспортный самолет АН-124, конфискованный в России. Процесс передачи уже начался.
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