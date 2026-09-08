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Камеры в AirPods и iPhone Ultra: главные сюрпризы предстоящей большой презентации Apple

10:04 08.09.2026 Вт
2 мин
Купертино покажет совершенно новый формофактор смартфонов и обновление экосистемы
aimg Ольга Завада
Шанс превзойти конкурентов: Apple готовит гибкий iPhone Ultra (фото: Pexels)

Уже завтра Apple проведет ежегодную сентябрьскую презентацию, на которой ожидается анонс первого сложного смартфона iPhone Ultra. Событие станет первым крупным испытанием для Джона Тернуса в должности CEO.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на TechCrunch.

Чего ждать от iPhone Ultra?

Первый складной смартфон от Apple разрабатывался более 5 лет и, по данным утечек, будет стоить более 2000 долларов.

Согласно аналитике технических обозревателей, устройство будет оснащено внешним экраном на 5,5 дюйма, который в разложенном состоянии превращается в 7,8-дюймовый дисплей, похожий по размерам на iPad.

Чтобы сохранить тонкий корпус, разработчикам пришлось пойти на определенные технические компромиссы.

Смартфон лишился телеобъектива - разработчики оставили только основную и ультраширокоугольную камеры, а систему Face ID заменили сканером Touch ID в боковой кнопке.

Ключевые технологические решения гибкого флагмана:

  • Дисплей получил обновленную конструкцию, в которой складка на месте сгиба экрана практически незаметна.
  • Устройство поддерживает беспроводную магнитную зарядку MagSafe и полноценную многозадачность с двумя окнами.
  • Операционной системой является iOS, а за производительность отвечает процессор, используемый в ноутбуках MacBook Neo.

Читайте больше: Два iPhone, один номер: Apple наконец-то решает проблему с eSIM

Премиальные модели iPhone 18 и новые AirPods

Кроме складывающегося флагмана, Купертино планирует обновить стандартную линейку смартфонов. Ожидается, что Apple сначала выпустит премиальные версии iPhone 18 Pro и Pro Max, а базовую модель представит через 6 месяцев после сентябрьского события.

Существенные изменения претерпевает и линейка аксессуаров благодаря интеграции обновленного голосового помощника Siri на базе технологий Gemini. Также Apple готовит новые умные колонки HomePod и обновленные наушники.

В коде операционной системы macOS обнаружили упоминания AirPods со встроенными камерами низкого разрешения.

Камеры будут выполнять роль глаз для искусственного интеллекта, позволяя анализировать окружающее пространство и сохранять визуальную информацию по запросу пользователя.

Напомним, что большая презентация Apple запланирована на 9 сентября в 20:00 по киевскому времени.

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