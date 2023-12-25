"Камаз" и не только. В МВД показали видео уничтожения российской техники с помощью дронов

Силы обороны Украины продолжают наносить врагу огневое поражение. Процесс уничтожения российского "Камаза" удалось зафиксировать на видео.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.
По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, воины Национальной гвардии Украины уничтожают врага на восточном и южном направлениях.
"Наши несокрушимые защитники выполняют боевые задачи и уничтожают захватчиков в режиме 24/7", - написал он.
Министр пояснил, что на видео показан один день боевой работы бойцов роты ударных беспилотных авиационных комплексов бригады специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины.
Клименко уточнил, что только в течение прошлой недели уничтожено:
"Метко и эффективно наносились удары по вражеской артиллерии и местам укрытия противника. Было уничтожено 40 гаубиц и 34 блиндажа", - добавили в МВД.
Потери России в войне в Украине к утру понедельника, 25 декабря, составили 760 оккупантов. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет примерно 353 950 военных.
Также сообщалось, что российские оккупанты все чаще отказываются участвовать в штурмовых действиях на фронте. Захватчики начали группами сдаваться в украинский плен.
Представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун сообщил, что потери российских оккупантов на Авдеевском направлении составляют около 300-400 солдат ежедневно. Они подтягивают резервы.
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