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Трамп розкритикував кандидатуру від Байдена на пост віце-президента

Вашингтон, Середа 12 серпня 2020 06:36
Трамп розкритикував кандидатуру від Байдена на пост віце-президента
Фото: Дональд Трамп (flickr.by Gage Skidmore)
Автор: Инна Собора

Харріс критикувала Байдена

Президент США Дональд Трамп заявив, що здивований тим, що демократи обрали сенатора Камалу Харріс в якості кандидата у віце-президенти країни. У неї нібито слабка підтримка серед демократів.

Про це повідомляється в Twitter Білого Дому.

За словами Трампа, Харріс "дуже слабо" виступила на праймеріз демократів, у неї було близько 2%.

"Я був здивований, що він (Джо Байден, - ред.) вибрав її. Під час дебатів демократів вона говорила жахливі речі про сонного Джо. І я думав, що він її не вибере", - сказав чинний президент.

Нагадаємо, кандидат у президенти США Джо Байден вибрав сенатора Камалу Харріс своїм кандидатом на пост віце-президента.

РБК-Україна писало, що згідно з опитуванням Siena College і New York Times, Джо Байден обходить Дональда Трампа у загальнонаціональній президентських перегонах на 13%.

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