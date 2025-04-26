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В Каменском возросло количество пострадавших после обстрела

Фото: в Каменском до 6 возросло количество пострадавших после обстрела 26 апреля (t.me s dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

Россияне атаковали Каменское Днепропетровской области. Количество пострадавших возросло до шести.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой Telegram главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

"Количество пострадавших в Каменском возросло до шести", - рассказал он.

По данным главы ОГА, в медучреждении остается одна женщина, остальные лечатся амбулаторно.

 

Атака РФ на Каменское

Город Каменское Днепропетровской области оккупанты атаковали дронами в ночь на 26 апреля. В результате обстрела произошел пожар в жилой многоэтажке, есть раненые.

В частности, беспилотник попал в жилую девятиэтажку, горели квартиры. Кроме того, по предварительным данным, пострадали три человека, и среди них - ребенок.

Позже, около 8:00, количество пострадавших в Каменском возросло до 4. Один человек погиб.

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