В Каменском возросло количество пострадавших после обстрела

Россияне атаковали Каменское Днепропетровской области. Количество пострадавших возросло до шести.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой Telegram главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.
"Количество пострадавших в Каменском возросло до шести", - рассказал он.
По данным главы ОГА, в медучреждении остается одна женщина, остальные лечатся амбулаторно.
Город Каменское Днепропетровской области оккупанты атаковали дронами в ночь на 26 апреля. В результате обстрела произошел пожар в жилой многоэтажке, есть раненые.
В частности, беспилотник попал в жилую девятиэтажку, горели квартиры. Кроме того, по предварительным данным, пострадали три человека, и среди них - ребенок.
Позже, около 8:00, количество пострадавших в Каменском возросло до 4. Один человек погиб.
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