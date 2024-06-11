Российский бомбардировщик Су-34 разбился в Северной Осетии, экипаж погиб

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 разбился на территории Северной Осетии. Никто из членов экипажа самолета не выжил после падения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

Инцидент произошел в гористой местности в районе села Горный Дзуарикау. Пропагандистское агентство ТАСС, ссылаясь на Министерство обороны РФ, пишет о гибели экипажа. Также в ведомстве страны-агрессора причиной авиакатастрофы предварительно называют "техническую неисправность". Соответствующие сообщения распространили и другие российские медиа, при этом на ресурсе Минобороны РФ пока информация о падении Су-34 не появилась. Между тем, в сети были обнародованы кадры с камеры наблюдения, на которых можно услышать звук взрыва, а сняты они якобы у места крушения этого военного самолета. Указанное время - около полуночи по местному времени.