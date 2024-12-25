Калуш остался без тепла и воды из-за массированного обстрела оккупантов

"Недавно закончилась тревога. К счастью, относительно, в нашей общине более-менее спокойно. Но есть огромные перебои с энергопитанием, недавно не было питания по всей общине", - рассказал он.

По словам мэра, из-за этого были вынуждены переходить на генераторы, особенно это касалось учреждений здравоохранения, больниц.

"Сейчас без питания остаются очистные сооружения, подпиточный насос. Пока не будут запущены очистные сооружения, мы не можем запускать воду. Надеюсь, что скоро эту ситуацию урегулируют. И тогда сможем запустить и тепло", - добавил Найда.