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Калуш остался без тепла и воды из-за массированного обстрела оккупантов

Фото: Калуш Ивано-Франковской области остался без тепла и воды 25 декабря (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Город Калуш Ивано-Франковской области остался без тепла и воды 25 декабря. Регион находился под обстрелом во время массированной атаки РФ по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра города Андрея Найды.

"Недавно закончилась тревога. К счастью, относительно, в нашей общине более-менее спокойно. Но есть огромные перебои с энергопитанием, недавно не было питания по всей общине", - рассказал он.

По словам мэра, из-за этого были вынуждены переходить на генераторы, особенно это касалось учреждений здравоохранения, больниц.

"Сейчас без питания остаются очистные сооружения, подпиточный насос. Пока не будут запущены очистные сооружения, мы не можем запускать воду. Надеюсь, что скоро эту ситуацию урегулируют. И тогда сможем запустить и тепло", - добавил Найда.

 

Обстрел Ивано-Франковской области во время массированной атаки по Украине

Российские войска в ночь на 25 декабря, на Рождество, массированно атаковали Украину дронами и ракетами. Как рассказал президент Украины Владимир Зеленский, во время атаки Россия выпустила по Украине более 70 ракет и 100 дронов.

В частности, часть Ивано-Франковской области осталась без света. А энергетики ввели графики отключения света для Киева и ряда областей Украины из-за массированной атаки РФ.

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