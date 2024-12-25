Калуш залишився без тепла і води через масований обстріл окупантів

"Нещодавно закінчилась тривога. На щастя, відносно, в нашій громаді більш-менш спокійно. Але є величезні перебої з енергоживленням, нещодавно не було живлення по цілій громаді", - розповів він.

За словами мера, через це були вимушені переходити на генератори, особливо це стосувалось закладів охорони здоров'я, лікарень.

"Наразі без живлення залишаються очисні споруди, підживлючий насос. Поки не будуть запущені очисні споруди, ми не можемо запускати воду. Сподіваюсь, що скоро цю ситуацію врегулюють. І тоді зможемо запустити і тепло", - додав Найда.