Каллас об ультиматуме Трампа для России: 50 дней - очень долго

Президент США Дональд Трамп дал российскому диктатору Владимиру Путину слишком много времени до ввода вторичных тарифов против РФ.

Об этом заявила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph .

"С другой стороны, 50 дней - это очень долгий срок, если учесть, что они каждый день убивают невинных гражданских лиц", - отметила она.

Каллас назвала очень позитивным знаком, что президент Трамп занимает жесткую позицию в отношении России.

Угрозы Трампа

Напомним, сегодня, 14 июля, президент США Дональд Трамп заявил, что он введет против России 100% вторичные пошлины, если за 50 дней не будет заключено мирное соглашение с Украиной.

После этого американский лидер объяснил, что он решил прибегнуть к жестким мерам против РФ, поскольку российский диктатор Владимир Путин нарушил уже четыре договоренности.

Как объяснили в комментарии РБК-Украина эксперты, даже сами по себе угрозы ввести санкции против России уже являются санкциями.

По их мнению, России придется распродавать товары своим союзникам со значительными скидками.

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