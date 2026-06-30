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Каллас рассказала, что будет делать Европа для укрепления обороноспособности

02:40 30.06.2026 Вт
2 мин
Однако в ЕС отказались от идеи создания отдельной совместной армии вне НАТО
aimg Юлия Маловичко
Фото: глава евродипломатии Кайя Каллас (Getty Images)

Укрепление оборонных возможностей без дублирования функций НАТО – вот главная цель Европы и то, чем она занимается, когда угроза ощущается особенно остро.

Об этом заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT Haber.

По словам Каллас, главной целью Европы в настоящее время является укрепление обороноспособности Европы без дублирования функций Североатлантического альянса. Она подчеркнула, что Брюссель постоянно поддерживает тесное взаимодействие с НАТО во избежание создания параллельных структур.

В то же время глава дипломатии ЕС отвергла идею создания единой европейской армии. Она пояснила, что каждая страна-член имеет свои вооруженные силы, которые уже являются частью системы коллективной обороны НАТО.

По ее мнению, приоритетом для Евросоюза должно быть увеличение инвестиций в оборону, развитие оборонной промышленности и совместные закупки военной продукции, что позволит более эффективно укреплять безопасность континента.

Каллас также подчеркнула, что усиление европейской обороны должно дополнять НАТО, а не заменять Альянс. По ее словам, именно такой подход обеспечит укрепление европейской составляющей коллективной безопасности.

Угроза для Европы

Напомним, что Россия может приступить к ограниченной военной операции против одной из стран НАТО после завершения войны в Украине. Москва уже готовится к продолжительной конфронтации с Европой.

Речь идет о странах Балтии – Литве, Латвии и Эстонии. Именно в адрес этих государств глава Кремля озвучивал угрозы.

Кроме того, другие страны Европы тоже готовятся к вероятному вторжению РФ, которая осенью прошлого года начала откровенные провокации дронов в воздушном пространстве НАТО.

США, как известно, все меньше проявляют свое присутствие в Европе, главной причиной чего является отказ ряда столиц помогать президенту Дональду Трампу в кампании против Ирана.

Например, по указу Трама с Германии были выведены более 5000 американских военных, что заставилоо Берлин прибегать к быстрому реагированию и реформе Бундесвера.

Однако стоит отметить, что Европа начала говорить о большей самостоятельности и планах полагаться лишь на свои силы (без помощи Вашингтона - ред.), еще в прошлом году, так как были и другие прецеденты, когда Трамп намекал на сокращение своей помощи.

Недавно генсек НАТО Марк Рютте посещал Вашингтон, чтобы примирить НАТО и Трампа, но больших сдвигов не произошло. Страны Европы продолжают стремиться к тратам в размере 5% ВВП в год на оборону, что потребовал глава Белого дома.

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