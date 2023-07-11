RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Каллас о решении НАТО по членству Украины: лидеры достигли хорошего компромисса

Фото: премьер-министр Эстонии Кая Каллас (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Лидеры НАТО достигли "хорошего компромисса" по вопросу о том, как относиться к стремлению Украины вступить в Североатлантический альянс.

Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кайя Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

"Союзники продемонстрировали, что есть четкая готовность принять Украину в НАТО. Конечно, это требует времени. Но когда условия будут выполнены и откроется окно возможностей на короткий период времени, тогда мы сможем перейти к членству", - заявила она.

При этом Каллас добавила, что понимает разочарование президента Украины Владимира Зеленского.

"Никто не хочет, чтобы эта война зашла дальше, чем она идет сейчас", - подчеркнула она.

Премьер Эстонии добавила, что приглашение Украины в НАТО до окончания войны, по сути, поставит альянс в прямое противоречие с Россией.

"Поэтому то, что мы делаем, - это поддерживаем Украину всей военной помощью, которую мы можем им предоставить, чтобы они могли защитить себя и оттеснить Россию к России. А когда Россия вернется в Россию, появится возможность для устойчивого мира, а также окно возможностей для вступления в НАТО", - подчеркнула Каллас.

Саммит НАТО

11 июля в Вильнюсе стартовал саммит НАТО, который продлиться два дня. В ходе его союзники поддержали вступление Украины в Альянс без выполнения плана действий по членству.

Как отметил генсек НАТО Йенс Столтенберг, теперь путь Украины в НАТО будет состоять из одного шага, а не из двух.

Более детально о том, что такое ПДЧ и почему отмена его выполнения важна для Украины, - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТОЭстонияВойна России против Украины