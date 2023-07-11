Каллас о решении НАТО по членству Украины: лидеры достигли хорошего компромисса

"Союзники продемонстрировали, что есть четкая готовность принять Украину в НАТО. Конечно, это требует времени. Но когда условия будут выполнены и откроется окно возможностей на короткий период времени, тогда мы сможем перейти к членству", - заявила она.

При этом Каллас добавила, что понимает разочарование президента Украины Владимира Зеленского.

"Никто не хочет, чтобы эта война зашла дальше, чем она идет сейчас", - подчеркнула она.

Премьер Эстонии добавила, что приглашение Украины в НАТО до окончания войны, по сути, поставит альянс в прямое противоречие с Россией.

"Поэтому то, что мы делаем, - это поддерживаем Украину всей военной помощью, которую мы можем им предоставить, чтобы они могли защитить себя и оттеснить Россию к России. А когда Россия вернется в Россию, появится возможность для устойчивого мира, а также окно возможностей для вступления в НАТО", - подчеркнула Каллас.

Саммит НАТО

11 июля в Вильнюсе стартовал саммит НАТО, который продлиться два дня. В ходе его союзники поддержали вступление Украины в Альянс без выполнения плана действий по членству.

Как отметил генсек НАТО Йенс Столтенберг, теперь путь Украины в НАТО будет состоять из одного шага, а не из двух.

Более детально о том, что такое ПДЧ и почему отмена его выполнения важна для Украины, - в материале РБК-Украина.

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