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Каллас переназначили прем'єром Естонії

Фото: прем'єр-міністр Естонії Кайя Каллас (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Кайю Каллас знову назначили прем'єр-міністром Естонії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Каллас у Twitter та ERR.

"Мій новий уряд. З моїми міністрами в парламенті Естонії Рійгікогу після прийняття нашої присяги", - написала прем'єр та опублікувала фото.

Новий уряд працюватиме 8 місяців до наступних виборів Рійгікогу, які відбудуться у березні 2023 року. Коаліція замінила уряд меншості Каллас, який діяв з початку червня.

У новій коаліції буде 15 міністрів, по 5 від кожної партії. Шість з них не мають попереднього міністерського досвіду, а п’ятеро - не є чинними членами Рійгікогу. Чотири міністри залишаться на своїх попередніх посадах.

Нагадаємо, 14 липня Кайя Каллас оголосила про свою відставку. Вона також розпустила чинний уряд меншості, щоб почати формування нової коаліції. Інші міністри Партії реформ також пішли у відставку.

Раніше Каллас висловлювала невдоволення планом НАТО щодо захисту країн Балтії, оскільки, на її думку, у разі війни з Росією естонську державу "зітруть з карти".

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Естонія