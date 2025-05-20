Каллас объявила о новом ударе против РФ: ЕС ужесточит санкции в ближайшие месяцы

Она отметила, что согласно последним разведывательным данным, российская экономика уже находится в кризисном состоянии и вынуждена полагаться на цепи поставок, поэтому эффект от санкций будет еще сильнее в ближайшем будущем.

Каллас добавила, что Москва пытается создать иллюзию, будто санкции больше вредят европейцам, чем самим россиянам, но это не соответствует действительности - на самом деле ситуация в России ухудшается.

Глава дипломатии ЕС также сообщила, что в новом пакете предлагают усилить ограничения на нефть, энергетический и банковский секторы.

"Россияне хотят, чтобы мы поверили, что санкции не работают, что они вредят нам больше, чем им. Но это неправда. Мы видим это из разведывательных данных. Конечно, они очень сильны в пропаганде - всегда такими были. Это надо иметь в виду. Но мы видим, что на самом деле дела у них идут не так хорошо", - добавила она.