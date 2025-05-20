Каллас объявила о новом ударе против РФ: ЕС ужесточит санкции в ближайшие месяцы
Высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что новые санкции в ближайшие месяцы усилят давление на российскую экономику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".
Она отметила, что согласно последним разведывательным данным, российская экономика уже находится в кризисном состоянии и вынуждена полагаться на цепи поставок, поэтому эффект от санкций будет еще сильнее в ближайшем будущем.
Каллас добавила, что Москва пытается создать иллюзию, будто санкции больше вредят европейцам, чем самим россиянам, но это не соответствует действительности - на самом деле ситуация в России ухудшается.
Глава дипломатии ЕС также сообщила, что в новом пакете предлагают усилить ограничения на нефть, энергетический и банковский секторы.
"Россияне хотят, чтобы мы поверили, что санкции не работают, что они вредят нам больше, чем им. Но это неправда. Мы видим это из разведывательных данных. Конечно, они очень сильны в пропаганде - всегда такими были. Это надо иметь в виду. Но мы видим, что на самом деле дела у них идут не так хорошо", - добавила она.
17-й пакет санкций против России
14 мая президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз согласовал 17-й пакет санкций против РФ.
Напомним, что сегодня, 20 мая ЕС принял 17-й пакет санкций против России, который направлен на почти 200 кораблей так называемого "теневого флота".
Новые ограничения призваны усилить давление на Москву, в частности в сфере морских перевозок, которые помогают обходить уже существующие санкции.
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