Об этом заявила кандидат на высший внешнеполитический пост ЕС Кая Каллас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Каллас, бывший премьер-министр Эстонии, назначенная на пост верховного представителя ЕС, заявила, что государствам-членам следует отказаться от сомнений относительно прямого изъятия активов, сославшись на "законные претензии" Киева на эти средства после нападения со стороны России.

"Я не буду использовать слово "конфискация", потому что это на самом деле использование активов законным образом", - заявила Каллас депутатам Европейского парламента на слушаниях по утверждению в Брюсселе во вторник.

Ее кандидатура должна быть одобрена Европарламента, прежде чем она сменит Жозепа Борреля.

"Мы признаем, что у России есть законные претензии к нам, потому что у нас есть их активы. Но у Украины также есть законные претензии к России, потому что они каждый день уничтожают Украину", 0 заявила Каллас

Она дала понять, что у России может быть возможность "востребовать обратно" активы в рамках урегулирования, но добавила: "Учитывая происходящее, я сомневаюсь, что что-то осталось".

Налогоплательщикам, которые не хотят, чтобы государства-члены ЕС платили за восстановление Украины, Каллас заявила: "Мы не должны этого делать. Те, кто разрушает Украину, заплатят за это".

Каллас заявила, что инициатива Эстонии по обеспечению направления 0,25% ее валового внутреннего продукта Украине должна быть принята другими государствами-членами.

Она также заявила, что санкции ЕС против России не должны продлеваться каждые шесть месяцев и должны стать бессрочными до тех пор, пока 27 государств-членов не решат их отменить. "Было бы лучше, если бы все было наоборот", - сказала Каллас.