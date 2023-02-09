Калинина завершила выступления во втором круге турнира в Линце

Поражением в двух сетах завершился для украинской теннисистки Ангелины Калининой матч 1/8 финала австрийского турнира против Анны-Лены Фридзам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Upper Austria, 1/8 финала, женщины

Фридзам – Калинина – 2:0 (6:3, 7:5)

Первая партия заняла 44 минуты. Начали соперницы на равных – взяли по пункту на собственных подачах, а затем обменялись брейками. Но с середины сета Фридзам захватила инициативу и с еще двумя брейками против одного украинской теннисистки оторвалась в счете и завершила партию на собственной подаче.

А вот второй сет начался с фиаско Калининой. Она "под ноль" проиграла свою подачу и отдала стратегическое преимущество немке. Фридзам чувствовала себя увереннее и даже после проигранной в середине партии подачи сразу же ответила обратным брейком. Со еще одним взятым на подаче Калининой она вплотную приблизилась к успеху (5:3).

Украинка, впрочем, не сдалась. Уроженка Новой Каховки уверенно выиграла собственную подачу и вплотную приблизилась к оппонентке. Более того, выиграла десятый гейм на подаче Фридзам. Но тут же проиграла свою и уступила немецкой теннисистке даже без тай-брейка.

В четвертьфинале Фридзам встретится с россиянкой Потаповой. Она уже успела выбить другую представительницу Германии – Нимайер. Матч состоится 10 февраля.