Калініна завершила виступи в другому колі турніру в Лінці

Поразкою у двох сетах завершився для української тенісистки Ангеліни Калініної матч 1/8 фіналу австрійського турніру проти Анни-Лени Фрідзам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Upper Austria, 1/8 фіналу, жінки

Фрідзам – Калініна – 2:0 (6:3, 7:5)

Перша партія зайняла 44 хвилини. Розпочали суперниці на рівних – узяли по пункту на власних подачах, а потім обмінялися брейками. Та від середини сету Фрідзам захопила ініціативу та зі ще двома брейками проти одного української тенісистки відірвалася в рахунку та завершила партію на власній подачі.

А от другий сет розпочався з фіаско Калініної. Вона "під нуль" програла власну подачу та віддала стратегічну перевагу німкені. Фрідзам почувалася впевненіше та навіть після програної подачі в середині партії відразу ж відповіла зворотним брейком. Зі ще одним узятим на подачі Калініної вона впритул наблизилася до успіху (5:3).

Українка, втім, не здалася. Уродженка Нової Каховки впевнено виграла власну подачу та впритул наблизилася до опонентки. Більше того, виграла десятий гейм на подачі Фрідзам. Та тут же програла свою і поступилася німецькій тенісистці навіть без тай-брейку.

У чвертьфіналі Фрідзам зустрінеться з росіянкою Потаповою. Вона вже встигла вибити іншу представницю Німеччини – Німаєр. Матч відбудеться 10 лютого.