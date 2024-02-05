Свитолина с потерями осталась первой ракеткой Украины: четыре соотечественницы в топ-50

Пять отечественных спортсменок во главе с Элиной Свитолиной удержались в первой полусотне обновленного рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

29-летняя украинка сохранила статус национального лидера в теннисе, хотя потеряла одну ступеньку в классификации. В данный момент она занимает 20-е место, записав в свой актив 2212 очков.

Компанию Свитолиной в топ-50 рейтинга составили Даяна Ястремская, Марта Костюк, Ангелина Калинина и Леся Цуренко. Последняя больше всего потеряла за прошедшую неделю – 6 позиций. Зато сенсация недавнего Australian Open Ястремская удержалась на 29-й строчке.

Еще четыре украинки расположились во второй сотне классификации WTA. Дарья Снигур (135-е место) и Юлия Стародубцева (136-е) сохранили позиции. Тем временем Катарина Завацкая пошла вверх на три ступени (172-е), а Екатерина Байндль – потеряла две (183-е).

В первой десятке рейтинга изменений не произошло. Первой ракеткой мира остается Ига Свентек. Конкурировать с полькой пытаются Арина Соболенко из Беларуси и американка Кори Гауфф.