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Свитолина удержалась в топ-30 мирового рейтинга, Ястремская взлетела вверх

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Киев, Понедельник 14 августа 2023 10:06
Свитолина удержалась в топ-30 мирового рейтинга, Ястремская взлетела вверх Фото: Даяна Ястремская получила титул в Гродзиске-Мазовецком (facebook.com/PZTofficial)
Автор: Антон Федорцив

Титулованная теннисистка Элина Свитолина сохранила статус первой ракетки Украины. Четыре ее соотечественницы остались в первой сотне классификации Женской теннисной ассоциации (WTA).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

28-летняя украинка в обновленном рейтинге удержалась на 26-й строчке. Свои позиции также сохранили Ангелина Калинина (28-е место) и Марта Костюк (32-е).

Зато прогресса добились другие отечественные теннисистки. Опытная Леся Цуренко поднялась вверх на три позиции (42-е место), а Екатерина Байндль – на три (85-я). Наибольшее же продвижение в течение недели продемонстрировала Даяна Ястремская. Одесситка выиграла "челленджер" в Польше и взлетела на 37 позиций.

23-летняя профессионалка вышла на 112 место. Ястремской удалось обойти и соотечественницу Дарью Снигур. Молодая киевлянка поднялась на две ступеньки и оказалась на 125-м месте. Также во второй сотне осталась Катарина Завацкая (188-е место).

Тем временем в топ-десятке рейтинга WTA изменений не произошло. Первой ракеткой мира остается Ига Свентек. Полька опережает Арину Соболенко из Беларуси и американку Джессику Пегулу. Пятерку лучших дополнили Елена Рыбакина из Казахстана и туниска Онс Жабер.

Свитолина удержалась в топ-30 мирового рейтинга, Ястремская взлетела вверх

К слову, ранее Ястремская завоевала первый титул за четыре года.

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Марта Костюк Даяна Ястремская Теннис Элина Свитолина
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