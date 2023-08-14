Свитолина удержалась в топ-30 мирового рейтинга, Ястремская взлетела вверх

Титулованная теннисистка Элина Свитолина сохранила статус первой ракетки Украины. Четыре ее соотечественницы остались в первой сотне классификации Женской теннисной ассоциации (WTA).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

28-летняя украинка в обновленном рейтинге удержалась на 26-й строчке. Свои позиции также сохранили Ангелина Калинина (28-е место) и Марта Костюк (32-е).

Зато прогресса добились другие отечественные теннисистки. Опытная Леся Цуренко поднялась вверх на три позиции (42-е место), а Екатерина Байндль – на три (85-я). Наибольшее же продвижение в течение недели продемонстрировала Даяна Ястремская. Одесситка выиграла "челленджер" в Польше и взлетела на 37 позиций.

23-летняя профессионалка вышла на 112 место. Ястремской удалось обойти и соотечественницу Дарью Снигур. Молодая киевлянка поднялась на две ступеньки и оказалась на 125-м месте. Также во второй сотне осталась Катарина Завацкая (188-е место).

Тем временем в топ-десятке рейтинга WTA изменений не произошло. Первой ракеткой мира остается Ига Свентек. Полька опережает Арину Соболенко из Беларуси и американку Джессику Пегулу. Пятерку лучших дополнили Елена Рыбакина из Казахстана и туниска Онс Жабер.