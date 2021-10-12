У Каліфорнії літак впав на житловий район: є загиблі і постраждалі

Трагедія сталася в районі Санті, штат Каліфорнія о 12:14 за місцевим часом. Cessna C340 горіли кілька будівель і автомобілів.

UPS підтвердила, що один із загиблих був їх співробітником. Там висловили співчуття родині загиблих.

"Ми вбиті горем через втрату нашого співробітника і висловлюємо наші найглибші співчуття його родині й друзям. Ми також висловлюємо наші співчуття іншим особам, причетним до цього інциденту, а також їх сім'ям і друзям", - заявив прес-секретар UPS Стів Нагата.