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У Каліфорнії літак впав на житловий район: є загиблі і постраждалі

Автор: Наталья Скороход

У Каліфорнії невеликий літак впав на житловий район, в результаті чого згоріли будинки й вантажівка. Є жертви та постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News.

Трагедія сталася в районі Санті, штат Каліфорнія о 12:14 за місцевим часом. Cessna C340 горіли кілька будівель і автомобілів.

UPS підтвердила, що один із загиблих був їх співробітником. Там висловили співчуття родині загиблих.

"Ми вбиті горем через втрату нашого співробітника і висловлюємо наші найглибші співчуття його родині й друзям. Ми також висловлюємо наші співчуття іншим особам, причетним до цього інциденту, а також їх сім'ям і друзям", - заявив прес-секретар UPS Стів Нагата.

Нагадаємо, що у Бразилії також розбився літак. В результаті загинули всі члени екіпажу.

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