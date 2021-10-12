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В Калифорнии самолет рухнул на жилой район: есть погибшие и пострадавшие

Автор: Наталья Скороход

В Калифорнии небольшой самолет упал на жилой район, в результате чего сгорели дома и грузовик. Есть жертвы и пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АВС News.

Трагедия произошла в районе Санти, штат Калифорния в 12:14 по местному времени. Cessna C340 горели несколько строений и автомобилей.

UPS подтвердила, что один из погибших был их сотрудником. Там выразили соболезнование семье погибших.

"Мы убиты горем из-за потери нашего сотрудника и выражаем наши глубочайшие соболезнования его семье и друзьям. Мы также выражаем наши соболезнования другим лицам, причастным к этому инциденту, а также их семьям и друзьям", - заявил пресс-секретарь UPS Стив Нагата.

Напомним, что в Бразилии также разбился самолет. В результате погибли все члены экипажа.

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