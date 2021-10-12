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У Каліфорнії літак впав на житловий район: є загиблі і постраждалі

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США, Вівторок 12 жовтня 2021 04:27
У Каліфорнії літак впав на житловий район: є загиблі і постраждалі Фото: у Каліфорнії літак впав на житлові будинки і вантажівку (twitter.com/KCAlfredPhoto)
Автор: Наталья Скороход

У Каліфорнії невеликий літак впав на житловий район, в результаті чого згоріли будинки й вантажівка. Є жертви та постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News.

Трагедія сталася в районі Санті, штат Каліфорнія о 12:14 за місцевим часом. Двухкомфортный літак Cessna C340 вдарився об задню частину будинку, в результаті чого постраждали як мінімум два будинки. Також літак зачепив вантажівку компанії UPS і пожежний гідрант, горіли кілька будівель і автомобілів.

В результаті аварії загинули як мінімум дві людини, ще двох постраждалих з опіками доставили в лікарні. Постраждали мешканці будинків, які загорілися в результаті аварії. Серед загиблих - водій вантажівки UPS і ще одна людина.

UPS підтвердила, що один із загиблих був їх співробітником. Там висловили співчуття родині загиблих.

"Ми вбиті горем через втрату нашого співробітника і висловлюємо наші найглибші співчуття його родині й друзям. Ми також висловлюємо наші співчуття іншим особам, причетним до цього інциденту, а також їх сім'ям і друзям", - заявив прес-секретар UPS Стів Нагата.

Місцева влада також повідомила, що пожежники впоралися з пожежами, які виникли в результаті аварії. Поки невідомо, скільки людей було всередині літака.

Нагадаємо, що у Бразилії також розбився літак. В результаті загинули всі члени екіпажу.

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