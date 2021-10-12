У Каліфорнії літак впав на житловий район: є загиблі і постраждалі

У Каліфорнії невеликий літак впав на житловий район, в результаті чого згоріли будинки й вантажівка. Є жертви та постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News .

Трагедія сталася в районі Санті, штат Каліфорнія о 12:14 за місцевим часом. Двухкомфортный літак Cessna C340 вдарився об задню частину будинку, в результаті чого постраждали як мінімум два будинки. Також літак зачепив вантажівку компанії UPS і пожежний гідрант, горіли кілька будівель і автомобілів.

В результаті аварії загинули як мінімум дві людини, ще двох постраждалих з опіками доставили в лікарні. Постраждали мешканці будинків, які загорілися в результаті аварії. Серед загиблих - водій вантажівки UPS і ще одна людина.

#URGENT: Emerging report of a plane crash into several homes near San Diego, California#Santee l #CA

Witnesses report the plane was listing from wingtip to wingtip before crashing. Several homes are destroyed and several casualties are being reported.

Updates to follow! pic.twitter.com/Hum2FRM4S9 — Intel Point ALERT (@IntelPointAlert) October 11, 2021

UPS підтвердила, що один із загиблих був їх співробітником. Там висловили співчуття родині загиблих.

"Ми вбиті горем через втрату нашого співробітника і висловлюємо наші найглибші співчуття його родині й друзям. Ми також висловлюємо наші співчуття іншим особам, причетним до цього інциденту, а також їх сім'ям і друзям", - заявив прес-секретар UPS Стів Нагата.

Santee neighbors described feeling the sonic boom, some even watching their windows shatter, and being impacted by the crash's debris. pic.twitter.com/UtBHGO2Dna — KUSI News (@KUSINews) October 12, 2021