У Каліфорнії літак впав на житловий район: є загиблі і постраждалі

Трагедія сталася в районі Санті, штат Каліфорнія о 12:14 за місцевим часом. Двухкомфортный літак Cessna C340 вдарився об задню частину будинку, в результаті чого постраждали як мінімум два будинки. Також літак зачепив вантажівку компанії UPS і пожежний гідрант, горіли кілька будівель і автомобілів.

В результаті аварії загинули як мінімум дві людини, ще двох постраждалих з опіками доставили в лікарні. Постраждали мешканці будинків, які загорілися в результаті аварії. Серед загиблих - водій вантажівки UPS і ще одна людина.

#URGENT: Emerging report of a plane crash into several homes near San Diego, California#Santee l #CA

Witnesses report the plane was listing from wingtip to wingtip before crashing. Several homes are destroyed and several casualties are being reported.

Updates to follow! pic.twitter.com/Hum2FRM4S9