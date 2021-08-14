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З'явилося відео аварії пожежного літака в Туреччині

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Анкара, Субота 14 серпня 2021 18:51
З'явилося відео аварії пожежного літака в Туреччині Фото: опубліковано відео удару в гору пожежного літака в Туреччині (twitter.com/DailySabah)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Момент аварії пожежного літака Бе - 200 в Туреччині потрапив на відео. Також з'явилися кадри з місця падіння повітряного судна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Підйом".

На кадрах видно, як літак скидає воду на лісовий масив. Потім повітряне судно зі зниженням починає йти вправо. Через кілька секунд на відео Бе - 200 врізається в гору - видно спалах і чорну хмару.

На другому ролику, знятому з борту вертольота, показно місце аварії літака. На Землі видно палаючі уламки повітряного судна і стовп чорного диму.

Нагадаємо, вдень 14 серпня стало відомо про катастрофу пожежного літака Бе-200 біля турецького міста Кахраманмараш.

Пізніше російські ЗМІ повідомили, що на борту літака перебували 8 осіб - п'ять росіян і троє турецьких громадян. Всі вони загинули.

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