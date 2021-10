В Калифорнии самолет рухнул на жилой район: есть погибшие и пострадавшие

Трагедия произошла в районе Санти, штат Калифорния в 12:14 по местному времени. Двухкомфортный самолет Cessna C340 ударился о заднюю часть дома, в результате чего пострадали как минимум два дома. Также самолет зацепил грузовик компании UPS и пожарный гидрант, горели несколько строений и автомобилей.

В результате аварии погибли как минимум два человека, еще двоих пострадавших с ожогами доставили в больницы. Пострадали жители домов, которые загорелись в результате крушения. Среди погибших - водитель грузовика UPS и еще один человек.

#URGENT: Emerging report of a plane crash into several homes near San Diego, California#Santee l #CA

Witnesses report the plane was listing from wingtip to wingtip before crashing. Several homes are destroyed and several casualties are being reported.

