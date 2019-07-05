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У Каліфорнії оголошено НС через землетрус

Новини » Надзвичайні події    05.07.2019 - 13:52
У Каліфорнії оголошено НС через землетрус
Фото: землетрус у Південній Каліфорнії (apnews.com)

У Південній Каліфорнії стався землетрус магнітудою 6,4

У Південній Каліфорнії (США) оголошений надзвичайний стан через найпотужніший за останні 20 років землетрус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Як повідомляється, землетрус магнітудою 6,4 стався в четвер, 4 липня, в 10:33 (за місцевим часом) у пустелі Мохаве, приблизно в 240 км на північний схід від Лос-Анджелеса, неподалік від міста Риджкрест, штат Каліфорнія.

У результаті землетрусу, який охопив Південну Каліфорнію і частину Невади, постраждали 15 осіб, їх госпіталізували.

Мер Риджкреста Пеггі Бріден заявила, що працівники комунальних служб оцінююють порушені газопроводи і, при необхідності, відключають газ. У свою чергу, губернатор Гевін Ньюсом оголосив надзвичайний стан для графства Керн, до складу якого, зокрема, входить Риджкрест.

Також наголошується, що про подію проінформовано президента США Дональда Трампа.

Зазначимо, це вже не перший землетрус у Каліфорнії у цьому році. Так, 26 червня біля узбережжя американського штату Каліфорнія була зафіксована сейсмічна активність потужністю 5,6 балів.

Крім того, РБК-Україна повідомляло, що біля берегів Канади стався сильний землетрус магнітудою 6,5.

У США стався потужний землетрус Біля берегів Канади стався сильний землетрус
Новини України Сполучені Штати Америкиземлетрус
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