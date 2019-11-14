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У Каліфорнії сталася стрілянина в школі, є постраждалі

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Інцидент стався у школі Saugus High School

У місті Санта-Кларита в штаті Каліфорнія у США невідомий відкрив стрілянину в школі, в результаті чого отримали поранення щонайменше сім осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал NBC.

Як повідомляється, інцидент стався в школі Saugus High School, розташованої приблизно в 65 кілометрах на північ від Лос-Анджелеса.

Очевидці описали напав, як чоловіка-азіата в чорному одязі. На даний момент правоохоронні органи ведуться його пошуки.

Нагадаємо, на півночі штату Каліфорнія (США) в місті Оринда сталася стрілянина на костюмованій вечірці на честь Хеллоуїна, в результаті чого загинули чотири людини, ще чотири отримали поранення.

Крім того, у Франції у місті Марсель сталася стрілянина в барі, в результаті чого було поранено шість осіб. Нападник під'їхав до бару на мотоциклі, відкрив вогонь і втік. Одного з постраждалих госпіталізували з серйозними пораненнями.

Також в американському штаті Каліфорнія сталася стрілянина під час вечірки у місті Лонг-Біч. В результаті стрілянини постраждали дев'ять осіб і ще троє загинули. Постраждалі були госпіталізовані для надання медичної допомоги.

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