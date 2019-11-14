В Калифорнии произошла стрельба в школе, есть пострадавшие

В городе Санта-Кларита в штате Калифорния в США неизвестный открыл стрельбу в школе, в результате чего получили ранения по меньшей мере семь человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал NBC.

Как сообщается, инцидент произошел в школе Saugus High School, расположенной примерно в 65 километрах к северу от Лос-Анджелеса.

Очевидцы описали напавшего, как мужчину-азиата в черной одежде. На данный момент правоохранительные органы ведутся его поиски.

Напомним, на севере штата Калифорния (США) в городе Оринда произошла стрельба на костюмированной вечеринке в честь Хеллоуина, в результате чего погибли четыре человека, еще четыре получили ранения.

Кроме того, во Франции в городе Марсель произошла стрельба в баре, в результате чего были ранены шесть человек. Нападавший подъехал к бару на мотоцикле, открыл огонь и скрылся. Одного из пострадавших госпитализировали с серьезными ранениями.

Также в американском штате Калифорния произошла стрельба во время вечеринки в городе Лонг-Бич. В результате стрельбы пострадали девять человек и еще трое погибли. Пострадавшие были госпитализированы для оказания медицинской помощи.