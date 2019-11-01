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У Франції через стрілянину в барі поранено 6 людей

Новини » Надзвичайні події     01.11.2019 - 01:38
У Франції через стрілянину в барі поранено 6 людей
Фото: на місці стрілянини в Марселі (laprovence.com)

Чоловік під'їхав до бару на мотоциклі, відкрив вогонь і втік

У Франції в місті Марсель у результаті стрілянини в барі було поранено шістьох осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Provence.

За даними видання, невідомий відкрив стрілянину в барі Terminus у 15-му окрузі Марселя близько 20:30 за місцевим часом (21:30 за Києвом).

Нападник під'їхав до бару на мотоциклі, відкрив вогонь і зник.

Одного із постраждалих госпіталізовано з серйозними пораненнями.

Видання зазначає, що з початку 2019 року у французькому департаменті Буш-дю-Рон, зокрема в Марселі, було вбито 10 осіб.

Нагадаємо, у Франції в місті Байонна літній чоловік відкрив стрілянину по прихожанах мечеті на півдні Франції, двоє отримали поранення. Близько 14:30 за місцевим часом 60-річний чоловік кілька разів вистрілив у парафіян на виході з релігійного закладу, після чого кинув у будівлю пляшку із запальною сумішшю.

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