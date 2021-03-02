RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Каліфорнії в ДТП з вантажівкою загинули понад 10 осіб

Автор: РБК-Україна

На півдні штату Каліфорнія сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки. В результаті інциденту загинули щонайменше 15 осіб.

Про це повідомляє телеканал ABC10.

Інцидент стався в районі Ель-Сентро, приблизно в 100 км на захід від кордону з Аризоною.

Поки немає інформації про те, що призвело до зіткнення, проте офіційні особи з регіонального медичного центру El Centro заявили, що на дорозі зіткнулися позашляховик з 27 пасажирами всередині і вантажівка, який везе гравій.

Зазначається, що 14 осіб загинули на місці події, а три людини були доставлені по повітрю з місця аварії. Їх доставили в місцеву лікарню.

Ще один

Нагадаємо, 11 лютого на автомагістралях штату Техас зіткнулися сотки автомобілів. В результаті події загинули п'ять осіб, ще десятки людей постраждали.

Причиною такої масштабної дорожньо-транспортної пригоди називають ожеледь. У всьому штаті дороги були вкриті льодом.

Пізніше стало відомо, що в результаті масштабного ДТП загинули щонайменше шість осіб і ще 65 постраждали.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ДТПСполучені Штати АмерикиКалифорния
Читайте також
США припиняють надання допомоги Росії через ситуацію з Навальним
США ввели санкції проти Росії через Навального
Прогноз погоди