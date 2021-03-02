У Каліфорнії в ДТП з вантажівкою загинули понад 10 осіб

На півдні штату Каліфорнія сталася дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки. В результаті інциденту загинули щонайменше 15 осіб.
Про це повідомляє телеканал ABC10.
Інцидент стався в районі Ель-Сентро, приблизно в 100 км на захід від кордону з Аризоною.
Поки немає інформації про те, що призвело до зіткнення, проте офіційні особи з регіонального медичного центру El Centro заявили, що на дорозі зіткнулися позашляховик з 27 пасажирами всередині і вантажівка, який везе гравій.
Зазначається, що 14 осіб загинули на місці події, а три людини були доставлені по повітрю з місця аварії. Їх доставили в місцеву лікарню.
Ще один
Нагадаємо, 11 лютого на автомагістралях штату Техас зіткнулися сотки автомобілів. В результаті події загинули п'ять осіб, ще десятки людей постраждали.
Причиною такої масштабної дорожньо-транспортної пригоди називають ожеледь. У всьому штаті дороги були вкриті льодом.
Пізніше стало відомо, що в результаті масштабного ДТП загинули щонайменше шість осіб і ще 65 постраждали.