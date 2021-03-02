У Каліфорнії в ДТП з вантажівкою загинули понад 10 осіб

Інцидент стався в районі Ель-Сентро, приблизно в 100 км на захід від кордону з Аризоною.

Поки немає інформації про те, що призвело до зіткнення, проте офіційні особи з регіонального медичного центру El Centro заявили, що на дорозі зіткнулися позашляховик з 27 пасажирами всередині і вантажівка, який везе гравій.

Зазначається, що 14 осіб загинули на місці події, а три людини були доставлені по повітрю з місця аварії. Їх доставили в місцеву лікарню.

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