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Масштабне ДТП в Техасі: постраждали більше 60 людей

Новость на русском → Техас, П'ятниця 12 лютого 2021 11:05
Масштабне ДТП в Техасі: постраждали більше 60 людей Фото: ДТП у Техасі (кадр відео cnn com)
Автор: Андрій Козловський

У США на автомагістралі штату Техас, де зіткнулися понад 130 автомобілів, збільшилася кількість постраждалих і загиблих. Трасу перекрили в обох напрямках.

Про це повідомляє Dallas Morning News.

Як повідомляється, в американському місті Форт-Ворт, у Техасі в ході масштабної дорожньо-транспортної пригоди загинули як мінімум шість осіб і ще 65 постраждали. Згідно з протоколом аварійної служби, більшість поранених перебувають у критичному стані.

Очікується, що кількість постраждалих буде рости, оскільки все більше людей звертаються за допомогою. Також наголошується, що аварія на трасі сталася через обледеніння дороги. У всьому штаті дороги покриті льодом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про п'ятьох загиблих і 36 постраждалих.

Також РБА-Україна писало, що на дорозі під Вінницею сталася масова аварія з участю пасажирського автобуса, вантажівок і легкових автомобілів. Обійшлося без постраждалих.

Крім того, біля міста Кобеляки у Полтавській області сталося ДТП за участю двох вантажівок. В результаті аварії загинули водії транспортних засобів.

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