Масштабне ДТП в Техасі: постраждали більше 60 людей

У США на автомагістралі штату Техас, де зіткнулися понад 130 автомобілів, збільшилася кількість постраждалих і загиблих. Трасу перекрили в обох напрямках.

Як повідомляється, в американському місті Форт-Ворт, у Техасі в ході масштабної дорожньо-транспортної пригоди загинули як мінімум шість осіб і ще 65 постраждали. Згідно з протоколом аварійної служби, більшість поранених перебувають у критичному стані.

Очікується, що кількість постраждалих буде рости, оскільки все більше людей звертаються за допомогою. Також наголошується, що аварія на трасі сталася через обледеніння дороги. У всьому штаті дороги покриті льодом.