В Калифорнии в ДТП с грузовиком погибли более 10 человек

На юге штата Калифорния произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика. В результате инцидента погибли по меньшей мере 15 человек.
Об этом сообщает телеканал ABC10.
Инцидент произошел в районе Эль-Сентро, примерно в 100 км к западу от границы с Аризоной.
Пока нет информации о том, что привело к столкновению, однако официальные лица из регионального медицинского центра El Centro заявили, что на дороге столкнулись внедорожник с 27 пассажирами внутри и грузовик, везущий гравий.
Отмечается, что 14 человек погибли на месте происшествия, а три человека были доставлены по воздуху с места крушения. Их доставили в местную больницу.
Еще один
Напомним, 11 февраля на автомагистрале штата Техас столкнулись сотки автомобилей. В результате происшествия погибли пять человек, еще десятки людей пострадали.
Причиной такого масштабного дорожно-транспортного происшествия называют гололед. Во всем штате дороги были покрыты льдом.
Позже стало известно, что в результате масштабного ДТП погибли по меньшей мере шесть человек и еще 65 пострадали.