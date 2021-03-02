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В Калифорнии в ДТП с грузовиком погибли более 10 человек

Автор: РБК-Украина

На юге штата Калифорния произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика. В результате инцидента погибли по меньшей мере 15 человек.

Об этом сообщает телеканал ABC10.

Инцидент произошел в районе Эль-Сентро, примерно в 100 км к западу от границы с Аризоной.

Пока нет информации о том, что привело к столкновению, однако официальные лица из регионального медицинского центра El Centro заявили, что на дороге столкнулись внедорожник с 27 пассажирами внутри и грузовик, везущий гравий.

Отмечается, что 14 человек погибли на месте происшествия, а три человека были доставлены по воздуху с места крушения. Их доставили в местную больницу.

Еще один

Напомним, 11 февраля на автомагистрале штата Техас столкнулись сотки автомобилей. В результате происшествия погибли пять человек, еще десятки людей пострадали.

Причиной такого масштабного дорожно-транспортного происшествия называют гололед. Во всем штате дороги были покрыты льдом.

Позже стало известно, что в результате масштабного ДТП погибли по меньшей мере шесть человек и еще 65 пострадали.

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Новости Украины ДТПСоединенные Штаты АмерикиКалифорния
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