В Калифорнии в ДТП с грузовиком погибли более 10 человек

Инцидент произошел в районе Эль-Сентро, примерно в 100 км к западу от границы с Аризоной.

Пока нет информации о том, что привело к столкновению, однако официальные лица из регионального медицинского центра El Centro заявили, что на дороге столкнулись внедорожник с 27 пассажирами внутри и грузовик, везущий гравий.

Отмечается, что 14 человек погибли на месте происшествия, а три человека были доставлены по воздуху с места крушения. Их доставили в местную больницу.

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