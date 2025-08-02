Календарь стрижек на август: все удачные и неудачные дни, когда можно "состричь" счастье

Как выбирать день стрижки по лунному календарю по лунному календарю

Стрижка на Восходящую Луну (от Новолуния до Полнолуния) подходит тем, кто хочет активных изменений. Волосы будут быстро расти, а результат изменений не разочарует. Полнолуние - самая мощная фаза для обновления, прическа набирает яркости и объема.

Стрижка на убывающую Луну подойдет тем, кто хочет, чтобы прическа долго держала форму. Волосы растут медленнее, но становятся гуще и сильнее.

Стрижка на Новолуние возможна, но это очень особенный день. Обычно смена прически бывает радикальной и дарит кардинальное обновление.

Благоприятные дни августа 2025 года для стрижки

1-3 августа. Стрижка сделает волосы здоровыми.

5-7 августа. Идеально для стрижек, которые должны принести новую энергию и уверенность.

9 августа (Полнолуние в Водолее). Лучший день для запуска нового цикла волос.

25-29 августа. Идеальный период для долговременных результатов роста и обновления структуры волос.

30-31 августа. Хорошее время для обновления, изменения формы или цвета.

Неудачные дни для стрижки в августе

Из-за слабого энергетического фона или рисков нестабильности на эти даты лучше не планировать поход к парикмахеру.