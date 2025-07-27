Календарь огородника на август: когда заниматься растениями, а когда стоит отдохнуть

Когда Луна благоприятна для работы на огороде

Благоприятные дни для посева и пересаживания в августе 2025:

1, 2 августа - хорошо сеять зелень, редис, салаты, капусту на осенний сбор.

5-7 августа - идеальные дни для пересаживания ягодных кустов и саженцев.

10, 11 августа - посев корнеплодов, особенно дайкона, редьки, свеклы.

14-16 августа - обновление грядок салатов и шпината.

21-23 августа - благоприятные дни для посева сидератов, шпината, укропа.

27, 28 августа - хорошее время для пересадки многолетников и обработки почвы.

Эти дни приходятся на период растущей Луны или благоприятные знаки зодиака (Рак, Телец, Рыбы), которые дают растениям силу и ускоряют укоренение.

Дни, когда лучше собирать урожай

Лучшее время для уборки урожая - в период убывающей Луны:

8-9 августа - время для уборки лука, чеснока, кабачков.

17-20 августа - можно копать картофель, собирать морковь, свеклу.

24-26 августа - хорошие дни для сбора яблок, слив, груш.

29-31 августа - завершение сбора теплолюбивых культур.

В эти дни питательные вещества концентрируются в плодах, а не уходят в листья.

Неблагоприятные дни: когда лучше не сеять и не пересаживать

В августе 2025 стоит воздержаться от любых работ с растениями в дни новолуния и полнолуния:

4 августа - полнолуние в Водолее

19 августа - новолуние во Льве

Также нежелательно работать на огороде за день до и после этих фаз - то есть 3, 5, 18 и 20 августа.

В эти периоды растения уязвимы, плохо приживаются, часто болеют и хуже развиваются.

Что сеять в августе: актуальные культуры

В августе можно смело высевать такие культуры:

Редис, дайкон, черная редька - успевают дать урожай до первых заморозков.

Капуста (пекинская, кольраби, брокколи) - для осеннего сбора.

Салаты, руккола, шпинат, щавель - вторая волна зеленой грядки.

Укроп, петрушка - быстро растут, хорошо переносят более короткий день.

Сидераты (горчица, фацелия, вика) - улучшают структуру почвы и защищают от сорняков.

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